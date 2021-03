La periodista, alejada del foco mediático, se embarca en esta aventura tras la sonada polémica que protagonizó con Alfonso Merlos y Marta López.

La nueva edición de ‘Supervivientes’ está a la vuelta de la esquina. A la espera de que Mediaset confirme la fecha de estreno y Jorge Javier Vázquez dé el pistoletazo de salida, poco a poco vamos conociendo el nombre de los concursantes que tendrán que tirarse del helicóptero. ‘Socialité’ ha sido el último programa en confirmar al próximo habitante de Cayos Cochinos.

Alexia Rivas se convierte en la tercera concursante confirmada de ‘Supervivientes 2021’. A pesar de que en un principio se mantuvo alejada del foco mediático a raíz de su sonada polémica con Alfonso Merlos durante la pasada cuarentena, la periodista ha tomado la decisión de dar el paso y comenzar una nueva aventura tanto personal como profesional en Honduras. A la espera de que se anuncien nuevos nombres, Alexia Rivas se une así al bailaor de Antonio Canales y a la prima de Isabel Pantoja, Sylvia Pantoja.

Alexia Rivas pasa así de desplazarse al aeropuerto para captar la llegada de los vips del reality de aventuras para ‘Socialité’ a convertirse en concursante de pleno derecho. De un tiempo a esta tarde, alejada de la televisión, la joven se ha centrado en su etapa de influencer y no duda en compartir su día a día con sus seguidores. El conocido ‘Merlos Place’ dejó muchos momentos para la historia, y a pesar de que su historia de amor llegó a su fin tal y como desveló SEMANA en exclusiva, la joven modelo sigue amortizando esa relación.

Alexia Rivas, la reportera de ‘Socialité’ que se alejó del foco mediático

La relación entre el político y la periodista de ‘Socialité’, que también dejó su puesto de trabajo, estuvo en el punto de mira durante el confinamiento. También por el motivo de que ambos se saltaron las restricciones de movilidad, algo que acaparó cientos de titulares y horas de televisión. De hecho, Marta López se convirtió en uno de los personajes mediáticos más seguidos llegando incluso a reencontrarse en directo con Alfonso Merlos.

En el fragor de la polémica, Alexia Rivas dejó su trabajo en el programa presentado por María Patiño y acusó al espacio de La Fábrica de la Tele «de hacer daño, menospreciar y desmerecer» a su persona. En concreto, tal y como pudo conocer SEMANA en exclusiva, en abril de 2020, la periodista acudía a Urgencias recibiendo una baja médica. Así, la reportera acusó a los programas de la productora de ‘Sálvame’ de resquebrajar su tranquilidad debido a la persecución que llegó a vivir.

Para Alexia, esos programas “han vertido de manera indiscriminada comentarios sobre mi persona, inequívocamente injuriosos o vejatorios, con un contenido claramente ofensivo y difamatorio, y que resultan innecesarias para expresar la opinión o valoración de que se trate, atacando directamente mi honor, mi integridad moral, mi imagen y mi reputación, personal y profesional, con información que no es veraz, ni objetiva, ni contrastada”. La periodista, aseguraba entonces que “esta campaña de descrédito” se ha realizado con el ánimo “de hacer daño, menospreciar y desmerecer” su persona.

Jordi González vuelve a Telecinco tras su sonada ausencia

A la espera de que la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ llegue a su fin y el reality de aventuras de Telecinco regrese por todo lo alto a la parrilla de Telecinco, lo cierto es que el grupo de comunicación prepara toda su artillería pesada para lograr conquistar a la audiencia. Así, Mediaset ya ha emitido la primera promo de ‘Supervivientes 2021’ en la que podemos ver a Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera y Jordi González emulando a ‘Los vigilantes de la playa’ y presumiendo de sus cuerpazos. De esta forma, significa el regreso del presentador catalán a la cadena después de su prolongada ausencia.

A donde todavía ha decidido no volver es a Instagram, red social que borró de un plumazo cuando terminó la última temporada de la aventura selvática y donde no ha regresado tras unos meses de descanso. No dio demasiadas explicaciones en su momento, aunque sí quiso aclarar que en absoluto se debía a ningún problema con Telecinco. «La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a Telecinco es estupenda y va para largo. Y he apagado mi Instagram porque sí», espetó en Twitter. Cabe recordar que el último debate de ‘Supervivientes’ de la última edición lo presentó Sonsoles Ónega, en vez de Jordi, lo que hizo pensar que el periodista se sentía molesto por algo y había tomado esta decisión.