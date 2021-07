El testimonio de Rocío Carrasco a través de su documental no solo ha marcado un antes y un después en su vida, también ha propiciado una fisura en Telecinco. Desde que la cadena de Fuencarral comenzara a dar voz a la hija de la ‘más grande’ y apartara de su elenco de colaboradores a Antonio David Flores, muchos han sido los que han tomado partido. En medio de una situación sin precedentes, Telecinco ya anuncia el programa con el que iniciará una auténtica guerra de productoras. No es otro que ‘Ahora, Olga’, un espacio en el que Olga Moreno contestará a Rocío Carrasco.

Telecinco prepara la esperada respuesta de la mujer de Antonio David Flores. Lo que convierte a ambos programas en un enfrentamiento abierto entre las distintas productoras. Si detrás de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ se encontraba ‘La Fábrica de la Tele’ -encargada también de producir ‘Sálvame’-, ahora Bulldog TV se responsabiliza de firmar el de Olga Moreno. La misma productora al frente de ‘Supervivientes’ donde este mismo viernes la mujer del ex Guardia Civil se alzaba como la ganadora de esta última edición.

Cada productora apoya a su particular estrella mediática. La cadena ha comenzado a promocionar este mismo sábado el programa. «Olga Moreno contestará a todos y a todo. Cara a cara con la verdad. Se enfrentará a la polémica y a sus detractores. Ahora, Olga», promete el tráiler. Diversos medios han adelantado que el espacio se emitirá el próximo martes, aunque por el momento no se ha confirmado la fecha de emisión.

El turno de Olga

Sin duda, existe un evidente interés en el testimonio de Olga Moreno. Más cuando este se produce después de que la concursante haya aterrizado en nuestro país tras tres meses de aventura televisiva en Honduras. La mujer de Antonio David Flores comenzó ‘Supervivientes’ nada más arrancar la sonada docu-serie. Por tanto, ha permanecido totalmente ajena a todo el revuelo generado desde entonces. Durante estos días estará poniéndose al día de muchas cosas, entre ellas, que la exmujer de Antonio David Flores es la nueva colaboradora de ‘Sálvame’ y que está preparando una segunda entrega del documental para otoño.

Rocío Carrasco ha hablado de Olga Moreno en más de una ocasión. La calificó como una «sinvergüenza», también dijo de ella que era «absolutamente cómplice, y en muchas ocasiones, imprescindible para hacerme el daño que se me ha ocasionado. Llevo un montón de años sin decir nada de ella, pero lo digo ahora, no tiene ninguna vergüenza». Una de las frases más sonadas que pronunció sobre la sevillana fue la siguiente: «No tiene coño. No lo tiene». Lo hacía negando la versión que dio Olga Moreno durante una entrevista en ‘Sábado Deluxe’ donde dijo que durante un juicio en el que coincidió con ella le preguntó si no iba a saludar a David Flores. «¿En serio vas a pasar por delante sin saludar a tu hijo».