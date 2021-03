Ágatha Ruiz de la Prada ha pedido perdón a Juan del Val por todo lo que le ha dicho estas semanas tras declararle la guerra en ‘El Desafío’. El jurado ya ha respondido a su mensaje

Ágatha Ruiz de la Prada ha recapacitado y ha decidido enterrar el hacha de guerra que levantó contra Juan del Val, marido de Nuria Roca y su peor enemigo en el jurado de ‘El Desafío’. El programa de retos de Antena 3 ha puesto en jaque no solo a los famosos que han querido ponerse a prueba a nivel físico y mental, sino que también ha puesto la enemistad pública entre la diseñadora y el miembro del jurado que más crítico se ha mostrado con su desempeño en las distintas fases del programa, al menos según considera ella. Tras varios ataques cruzados, donde Juan del Val ha hecho gala del humor dejando que su enemiga diga lo que desea sobre él sin prestar demasiada atención, Ágatha Ruiz de la Prada ha decidido pedir perdón, entre otras cosas, por llamarle «cretino» sin mayores reparos.

La diseñadora ha entendido que se había excedido en su papel como concursante al poner en duda las valoraciones de Juan del Val como jurado. Es por eso que ha decidido emitir un comunicado de prensa en el que pide disculpas por la actitud mostrada en las últimas semanas. “Pido disculpas a Juan del Val por las declaraciones que hice en los medios de comunicación con relación a la valoración que realizó de mi actuación en el programa ‘El Desafío’. Debo reconocer que sus palabras no fueron ofensivas (ni siquiera en los cortes que la productora no emitió) y que mi reacción al respecto fue desmedida e injustificada. Espero que Juan del Val pueda aceptar mis disculpas”, escribía la diseñadora en su perfil de Inatagram.

“Se le fue la cabeza y parece que la manera en la que quería destacar sobre el resto era insultándome a mí. No le volví a mirar”, aseguraba en su día Ágatha Ruiz de la Prada tras recibir una nefasta valoración por su interpretación de la popular canción de la banda sonora de la película ‘La la Land’. No acabó conforme con lo que Juan del Val de dijo y por eso no dudó en plasmar su opinión en diversas entrevistas, en las que el marido de Nuria Roca salía mal parado.

Pese a que Juan del Val decidió tomárselo todo a broma y dejar que la polémica pasase de largo, no ha dudado en responder el gesto de Ágatha Ruiz de la Prada y ha contestado a sus disculpas a través de la misma vía virtual. “Era bastante evidente que no era yo quien tenía que pedir perdón. Puedo caerte bien, mal o regular; parecerte alto o bajo, guapo o feo, pero jamás en treinta años de profesión he insultado ni he faltado el respeto a nadie. Me alegro de dar por finalizada aquí esta historia. Por mí, fin”, respondía Juan del Val, que completaba su mensaje con tres corazones rojos con los que trataba de rebajar la tensión existente entre ambos y que, seguramente, recibirá con gusto la diseñadora que ha creado un imperio textil con corazones similares como leitmotiv de sus creaciones.