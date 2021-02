«Me da pena que se acabara la monarquía. En este momento, si hay un referéndum, ganaría la república», opina la diseñadora.

En medio de la polémica que ha levantado al criticar a Juan del Val por su valoración negativa en ‘El Desafío’, Ágatha Ruiz de la Prada se ha sentado en ‘Domingo deluxe’ para opinar de los temas más candentes de la actualidad. La diseñadora ha hablado abiertamente de su nueva relación, así como de la marcha del rey Juan Carlos a Abu Dabi y ha lanzado un claro dardo envenenado al programa de Antena 3.

Coincidiendo con el día de los enamorados, Ágatha Ruiz de la Prada ha explicado que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. La diseñadora está enamorada y no duda en gritar a los cuatro vientos el amor que siente por Luis Gasset. «Cuando terminó mi relación con el chatarrero me di cuenta de que no quería estar sola. A mi novio me lo presentó una amiga. A la primera cita fuimos los tres», comenta y hace hincapié en que su primer aniversario lo han celebrado de la forma más romántica en la suite de un hotel de Madrid.

La diseñadora ha echado la vista atrás y ha recordado la belleza de su madre y la enfermedad tan dura por la que pasó. «No tenía ilusión por nada. Mi padre era un deserte con mi madre, él tenía cola de señoras. Ella decía que eso era un poco el motivo de su depresión», comentaba. Ágatha Ruiz de la Prada ha sido muy clara y ha reconocido que cuando comenzó su relación con Pedro J. Ramírez «no tenía ni un duro«. Desde entonces, se ha construido su propia vida y da las gracias de no haber estado deprimida nunca.

Del ataque a Isabel Gemio al dardo envenenado a ‘El Desafío’

La invitada de ‘Domingo deluxe’ también ha querido romper una lanza a favor de María Teresa Campos, a la que respeta y venera. En concreto, la diseñadora no ha dudado en mojarse y posicionarse a favor de la veterana periodista a raíz de su conflicto con Isabel Gemio. «Ella me hizo la peor entrevista de mi vida, se portó muy mal conmigo. Me quedé como muy flipada, ella no estaba feliz. Cuando salió lo de María Teresa dije que estaba de acuerdo», cuenta sin filtros.

Tras sus recientes críticas a ‘El Desafío’ y Juan del Val, al que tachó de ser un «imbécil», Ágatha Ruiz de la Prada no ha dudado en lanzar un dardo envenenado contra el programa de Antena 3 y ha asegurado que prefiere estar en los programas de Telecinco. «En un programa blanco te hacen subir por los tejados y te critican, pues ya no voy. Prefiero mucho más los programas negros como este, que los programas blancos. Tenéis muy mala fama pero sois los buenos«, sentenciaba.

Horas antes de la emisión del quinto programa de ‘El Desafío’, Ágatha Ruiz de la Prada aseguraba en una entrevista con esRadio que no le había sentado nada bien la valoración que recibió de Juan de Val de su actuación de ‘La la land’ y tachaba al marido de Nuria Roca de ser «un súper maleducado, imbécil y antipático«. Además de esto, la diseñadora aseguraba que había consultado con sus abogados el marcharse del programa para no tener que volver a ver la cara a este jurado en cuestión.

Ágatha Ruiz de la Prada y su defensa a ultranza del rey Juan Carlos

Al respecto al repaso de la actualidad, y en concreto la marcha de la princesa Leonor a Gales para estudiar bachillerato, Ágatha Ruiz de la Prada se ha mostrado a favor de la idea puesto que sus hijos también han estudiado fuera de España, algo que les ha permitido desenvolverse en inglés sin ningún problema. La diseñadora ha defendido a ultranza la figura del rey Juan Carlos y ha vuelto a definirle como una persona muy simpática.

Sobre la marcha del rey emérito a Abu Dabi, la diseñadora insiste en que le da mucha pena la situación porque considera que no debería haberse ido. «Me da pena que se acabara la monarquía. En este momento, si hay un referéndum, ganaría la república. Me gustaría que Juan Carlos volviera a reinar», insiste y muestras sus dudas sobre en el futuro verá a la hija de los reyes de España reinar.