«Me han engañado. Me han robado a sabiendas que me estaban robando», ha sido solo uno de los titulares de la noche más complicada para el DJ.

Noche intensa de revelaciones que marcará un antes y un después en la vida de Isabel Pantoja. Su hijo, Kiko Rivera, se sentaba en un plató de televisión para hablar alto y claro sobre su madre, pero también para desvelar un capítulo controvertido en la vida de la artista. El DJ se ha mostrado totalmente demoledor con su progenitora en el especial ‘Cantora, la herencia envenenada’. No solo eso, también ha revelado el detonante de este conflicto que lleva semanas en boca de todos y que arroja la luz que faltaba. La gran mentira de la tonadillera, por fin, al descubierto.

El pasado 2 de agosto Kiko encontró por casualidad la habitación de su difunto padre, Paquirri, abierta en Cantora. Esa en la que había entrado en diversas ocasiones y en la que nunca encontró nada. Esta vez fue distinto: «Entro en estado de shock». Todas sus pertenencias estaban allí, sus trajes y demás enseres, esos que tanto han dado que hablar y que un sospecho robo en la finca eliminó de la faz de la tierra. Una realidad de la que Kiko nunca había sido consciente y que su madre siempre le ocultó. «Yo toda mi vida he pensado que ahí no había nada. Cuando he entrado ahí no había nada», ha asegurado entre lágrimas. Ahora se entiende el profundo dolor del DJ y la raíz del distanciamiento entre madre e hijo.

Nada más tener conocimiento de que todas las pertenencias de ‘Paquirri’ continuaban en Cantora, Kiko habló con sus dos hermanos. El primero en conocer el hecho fue su hermano Cayetano y luego, Francisco. Ambos le dijeron que ya lo sabían. No ha podido ocultar su desazón: «Me siento engañado desde el momento en el que mi padre se fue. Lamento que las cosas hayan sido así. No me he enterado hasta ese día. La historia es así, al menos la mía», explicaba.

Además, desea que la voluntad de su padre se respete y ha puesto el asunto en manos de sus abogados. Ha contado que su nombre ha estado vinculado a préstamos, embargos, hipotecas… una supuesta «trama» orquestada por Isabel Pantoja, Agustín Pantoja y Ramón Calderón, este último fue el abogado que defendió los intereses de Kiko cuando era un niño en el reparto de la herencia de ‘Paquirri’.

«Mi madre no cumplió las últimas voluntades de mi padre». Ahora es él quien promete llegar hasta el final. «Hay que respetar la voluntad de los difuntos. Esto no puede suceder en ninguna familia». Una noche repleta de revelaciones en la que ha entrado en directo Francisco Rivera quien se ha mostrado totalmente roto: «Yo sé esto hace muchos años. A mí no me estáis contando nada nuevo. Yo lo he sufrido y lo he hecho en silencio». Se escribe así un nuevo e importante capítulo 36 años después de la muerte de Paquirri en la plaza de toros de Pozoblanco, Córdoba.

A continuación las frases lapidarias de la noche más complicada para Kiko Rivera: