Discreta en su vida y también con sus looks, pero si ponemos el foco en ella descubrimos que todos y cada uno de sus estilismos son perfectos. Virginia Troconis sabe qué look ponerse en cada ocasión, y nos gusta tanto durante sus relajados días en el campo, como en los eventos a los que acude. Siempre entre las mejor vestidas y en ocasiones arriesgando con las prendas. Ahora nos ha enamorado con un conjunto, tan original como tendencia, y que puede ser una alternativa ideal a los vestidos como look de invitada.

Entramos en plena época de bodas y primeras comuniones y, aunque no seas la protagonistas, la elección de la ropa y los complementos se convierte siempre en un auténtico quebradero de cabeza. Podemos tirar de fondo de armario y sacar ese vestido o traje que solo te has puesto en una ocasión, pero con la llegada de la nueva temporada seguro que estás deseando estrenar algunas de las nuevas tendencias. La elección de la mujer de Manuel Díaz ‘El cordobés’ tiene mucho de eso y estamos seguras que te va a maravillar. La mejor inspiración, tanto en las prendas como en las joyas, para alguno de los grandes eventos que se te avecinan.

Copia a Virginia Troconis y arriesga con un look diferente para los eventos más importantes

En los acontecimientos especiales, Virginia cuenta con la ayuda de la estilista Ana Gil, que la asesora y elige para ella looks que se adaptan a su personalidad, sobrios pero con un punto atrevido, que la venezolana defiende perfectamente.

En esta ocasión ha sido con un modelo de Silvia Tcherassi, una de las diseñadoras preferidas de Virginia y de muchas de las celebrities de nuestro país. Pero no uno de esos vestidos boho o con un aire étnico que caracterizan a la la creadora colombiana, el look estaba protagonizado por un conjunto de top y pantalón en tono oliva que nos ha encantado.

Virginia lució un pantalón paper bag al tobillo con el bajo vuelto y un cinturón de la misma tela rematado en un gran lazo, combinado con un top sin mangas en el mismo tono con cuello cerrado estilo collar con gomas elásticas, cuerpo abullonado y bajo ajustable también con elástico como el cuello. Un estilismo que puedes llevar de forma relajada para una cena informal, pero que combinado con unas sandalias altas de tiras doradas será el mejor look para convertirte en la invitada más original y diferente.

Las joyas, un plus

Virginia también acertó con la elección de las joyas. Unos pendientes de pétalo inspirados en la naturaleza y el océano recreando sus sinuosas formas, en plata recubierta de oro de 18 kilates y un brazalete a juego, de la firma Tous. Dos piezas muy especiales que encajan como un guante con el aire boho-chic del resto del look.