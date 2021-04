La esposa de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ nos ha sorprendido con un vestido muy veraniego que ha combinado con un bolso de Bulgari nada barato.

Lo hemos dicho ya en más de una ocasión pero nunca está de más repetirlo. El Instagram de Virginia Troconis es una todopoderosa fuente de inspiración fashionista. En él, siempre con una sonrisa de oreja a oreja, la reportera más estilosa de Como Sapiens comparte con sus más de 213 mil seguidores sus productos de belleza favoritos; sus comidas más elaboradas; y, cómo no, también sus modelitos más acertados. Y es este último tipo de contenido el que más nos gusta. Algo que ella sabe de sobra y por lo que, casi a diario, suele colgar, ya sea a través de stories o de publicaciones, sus looks más favorecedores y llamativos. En vestido, pitillos o falda, la venezolana enamora a través de sus estilismos. No hay más que ver su último conjunto, al que ha añadido un bolso de más de dos mil euros, para confirmarlo.

La mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ es experta en ir a la última pero siempre dando su toque personal y más especial. Ella sabe combinar a la perfección las prendas más complicadas de lucir sin caer en un renuncio y, ya sea con piezas de marcas low cost o con complementos de firmas de lujo, consigue crear conjuntos de lo más chic. Y ese es precisamente el caso de su última publicación en la red social; donde la joven ha compartido una imagen en la que aparece con un precioso vestido veraniego de Sandro París y un bolso de Bulgari no apto para todos los bolsillos.

Virginia Troconis combina un vestido de lo más veraniego con el bolso de Bulgari más especial

Se trata de una precioso y vaporoso vestido de Sandro París elaborado en seda que en la página web de la marca tiene un precio de 395 euros. Un diseño largo de mezcla de plumeti con escote en uve con volante plisado, manga larga con puño, falda evasé muy voluminosa y parte superior de corte oversize. Una prenda en color blanco roto con discretos lunares negros y transparencias que Virginia Troconis ha combinado a la perfección con una sencillas sandalias negras; un sombrero Panamá con cinta a conjunto; y un bolso de Bulgari de lo más especial.

Concretamente, con el modelo Serpenti Forever, uno de los más conocidos de la firma. En un llamativo color verde esmeralda, el diseño está elaborado en piel de becerro y presenta el icónico cierre con motivo de cabeza Serpenti bañado en oro claro y esmalte blanco y negro con ojos de malaquita. Una pieza de lujo que cuesta nada más y nada menos que 2.480 euros y que Virginia Troconis sabe llevar como nadie.