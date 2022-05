La hija de la Infanta Elena de Borbón se ha ido de boda este fin de semana, a ella no hay drama, ni novio, ni cataclismo que le chafe un evento. Después de romper con su pareja el Dj Jorge Bárcenas, ha decidido que era buena idea asistir al enlace de unos buenos amigos y lo ha hecho con un look que no te puedes perder. Victoria Federica de Marichalar se ha enfundado en un kimono naranja y se ha ido de boda con la mejor de las sonrisas. El kimono es divino y lo mejor es que es una prenda que sienta igual de bien a las de 25 que a las de 50. ¡No os lo perdáis!

Cuando nos llega una invitación de boda siempre empiezan a cruzarse por nuestra mente variedad de preguntas acerca del estilismo que llevaremos ¿mono?¿vestido?¿traje? Pues ninguna de estas prendas, el kimono es la nueva prenda que tenéis que tener en vuestros armarios y que os servirá para cualquier evento veraniego.

El vestido kimono naranja de Victoria Federica es una prenda muy fresca y elegante para el verano

El look de Victoria Federica constó de un vestido tipo kimono de la firma Himba en el modelo Alfonsina con líneas verticales en dos tonos de naranja, muy de moda (uno satinado y otro mate) y un ribete verde caqui muy bonito con estampado geométrico de cenefa griega en las solapas de cierre, en las mangas y en el cinturón. El corte del vestido era largo con escote cruzado o tipo wrap y bajo evasé, acompañados de un tejido de viscosa. Las solapas eran redondeadas y el cinturón era del mismo tejido. Tenía unas pequeñas hombreras muy sutiles que realzaban la figura y estilizaban los hombros de Victoria.

Para decorar sus orejas escogió unos pendientes de la marca Casilda de latón bañado en oro con unas piedras de colores algo colgantes muy bonitos. El color de las piedras iba a conjunto con el kimono y un azul aguamarina resaltaba del resto de colores para darle un toque chic. Un colgante dorado tipo gargantilla chocker, que se lleva mucho este año, realzaba su cuello y lo hacía parecer más largo. En sus manos solo llevó un par de anillos dorados y una manicura blanca, perfecta para realzar el moreno y para resaltar otros tonos del outfit.

El make up de Victoria Federica estropeado por no elegir bien el tono

Para sus pies utilizó unas bonitas sandalias doradas de tacón ancho, con cierre al tobillo a juego con los complementos de la firma Figara.

¿Cuál fue el fallo más destacable de Victoria? El maquillaje. Una de las peores elecciones que podemos hacer es escoger una base de maquillaje en un tono mucho más oscuro que el de nuestra piel. Estee Lauder patrocinó este patinazo de Victoria con una base de maquillaje que no le favorecía en absoluto; no sabemos si por excederse con un counturing mal hecho o por la base, sea como sea, no acertó. Pintarse la línea de agua en color negro tampoco es un acierto si quieres resaltar tus ojos, pues hace precisamente el efecto contrario, empequeñecerlos. Desliza para ver el look de Victoria Federica con sus luces y con sus sombras.