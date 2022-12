¿Qué se llevará en 2023? Hay algunas tendencias en moda que se quedarán con nosotras y otras que desecharemos en apenas unos meses. La más recientes, como la incorporación de las plumas en trajes, blusas y vestidos parece que va a estar con nosotras, por lo menos, hasta que empiece el calor. La prueba irrefutable es la celeridad con la que se venden estas prendas. Hoy, Tamara Gorro se ha enfundado en un vestido-blazer de Asos que lo tiene todo para ir marcando tendencia. Analizamos el look en detalle y os damos tips para combinarlo.

La colaboradora de Telecinco es una gran amante de la moda. Le encanta estrenar nuevas prendas y tiene un gran vestidor con auténticas joyas. Una de sus marcas favoritas, que ya le hemos visto lucir en más de una ocasión y que no deja de comprar es Asos. No es la primera ni la segunda vez que la vemos lucir plumas como una verdadera diva, las ha llevado en blazers, en zapatos y en blusas, es su nuevo motivo favorito. Las plumas y el pelo son ideales para dar movimiento y fluidez a un look sobrio o demasiado plano.

Tamara Gorro ha combinado su vestido de plumas con unas botas over the knee

El diseño que ha lucido Tamara tiene un corte muy moderno, una blazer-vestido con solapas cruzadas, escote en uve, aberturas en los costados y una falda mini ajustada. En los puños de las mangas y el bajo de la falda podemos ver un ribete de plumas sintéticas en color rosa chicle que resaltaba sobre el negro de la prenda. Esta prenda es ideal para un look de fiesta o una cena con amigas menos formal, aunque perfectamente podríamos ver a la influencer lucirlo en platós de televisión.

La ex pareja de Ezequiel Garay ha elegido para sus pies uno de los calzados más demandados de la temporada. Las botas over the knee en color negro estilizan las piernas, son súper cómodas para andar o para pasar largo tiempo de pie. Si queréis aunar en vestido con el calzado, podéis incorporar unas medias negras tupidas. No obstante, si queréis lucir piernas, un botín de estilo calcetín, unos stilettos negros o unas sandalias de tiras cruzadas pueden encajar a la perfección con esta prenda.

Completa tu estilismo con un trench negro largo

La gabardina es el abrigo que está marcando tendencia esta temporada. Por eso si puedes encontrar una gabardina larga, hasta los tobillos, con acabado mate en color negro, podrás combinarla con cualquier vestido. Esta prenda es un básico de fondo de armario que nunca pasa de moda, aunque si optas por el cuero y los colores llamativos correrás el riesgo de ponértela poco o que deje de gustarte en poco meses.

Una buena idea para completar el look es introducir el color de las plumas en un detalle en el maquillaje. Tamara Gorro se ha decantado por un delineado negro y un smokey eye en tonos tierra, muy sutil pero que ha funcionado genial. Combina un difuminado ligero en un rosa chicle con un negro y tendrás el make up perfecto para poner la guinda a este lookazo. Los tonos claros como el rosa podemos aplicarlos en la zona central del párpado, difuminarlo hacia el exterior y a continuación crear un eyeliner negro o un rabillo con sombra negra.