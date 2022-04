La ex ganadora de Gran Hermano tiene buen gusto para la moda, eso es innegable, aunque hace un tiempo que no la vemos desfilar por los platos de televisión ella sigue preparada para estar divina delante de una cámara. Sofía Suescun se ha hecho con el conjunto más primaveral de esta temporada, y…. lo hemos encontrado.¡Es de Primark!

Desde que la primavera empezara hemos visto algunos looks espectaculares para el entretiempo, pero la verdad es que el de la hija de Maite Galdeano es uno de nuestros favoritos por lo alegre y sencillo que es. Reúne un montón de tendencias en una y Sofía es tan versátil que nos muestra varias opciones de look.

Los tonos pastel y los estampados florales siguen siendo tendencia esta primavera

El primer look que nos presenta Sofía es un chaleco cropped con estampado floral a juego con unos pantalones midi acampanados, que son la tendencia más fresca de esta primavera, en unos tonos lila y blanco. La segunda opción que nos ofrece la influencer es una falda pantalón con el mismo estampado de flores que se ajusta en el talle y cae recta, estilo mini falda, pero con toda la comodidad de unos pantalones cortos.

Para el maquillaje ha optado por unos ojos morado pastel, a conjunto con el estampado del look que le sienta genial, este difuminado en morado es muy sencillo de hacer con un pincel en forma de lágrima; además, ya que estáis en Primark, podéis probar sus coloridas paletas de maquillaje que os pueden salvar de un apuro, hay montones de ellas. Sofía acabó el look con un poco de eye-liner y un labial nude para no recargar el outfit.

Otra de las tendencias en peluquería es el efecto wet en el pelo, un peinado muy socorrido al que últimamente nadie de puede resistir. Sofía ha completado el look con un pañuelo en el mismo tono lila atado a su melena, un accesorio que está muy a la moda que puede ponerle la guinda a un look más sobrio o sencillo.

Sofía Suescun se ha convertido en embajadora de Primark y nos trae los mejores looks

¡Breaking news! Lo sabemos de primera mano, los pantalones son la única parte del conjunto que ha llegado a España. ¿Qué quiere decir esto? Que el chaleco y la falda pantalón todavía están por llegar de Reino Unido y estamos seguras de que se van a agotar en un abrir y cerrar de ojos. Así que tendréis que estar pendientes para haceros con el conjunto más bonito de esta temporada primavera-verano. ¿Con qué os quedaréis con la falda pantalón o con el pantalón campana midi? Difícil decisión.