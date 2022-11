Todos los domingos nos decimos lo mismo: «Este lunes sí que sí, empiezo a cuidarme». Pero conforme afrontamos la semana nos surgen contratiempos (o disminuye nuestra fuerza de voluntad) y acabamos comiendo mal en más de una ocasión. Que si picar entre horas, que si nos entra la ansiedad antes de ir a dormir, que si salimos a cenar de manera improvisada… ¡Error! Las navidades están a la vuelta de la esquina y el momento de ser más estrictas es ahora.

Además, no hay excusas que valgan, quien quiere cuidarse, puede. Y sino que se lo digan a Isa Pantoja. Y es que la hija de la cantante no se salta la dieta pase lo que pase. De hecho, hoy mismo nos acaba de demostrar que esto de la vida saludable se lo toma muy pero que muy en serio.

Isa Pantoja se lleva la comida al gym y cumple con su estricta dieta

Isa Pantoja, a pesar de que llevaba un día de lo más frenético, no ha dudado en sacar tiempo para ir al gym y cumplir con su rutina de ejercicios. Y, aunque hoy no ha podido cocinar tranquilamente en casa, eso no ha sido un impedimento para que comiese limpio y sano. ¡La influencer se ha llevado el almuerzo al gimnasio!

«Sabía que iba a tardar más tiempo de la cuenta en el gym, así que me he traído mi comida de media mañana en el bolso. Tengo un hambre increíble después de haber hecho espalda y una clase de yoga», afirmaba la joven.

¿Qué se ha llevado Isa Pantoja? Un sandwich con pan integral, tortilla francesa de dos huevos, tomate y rúcula. Una opción perfecta para ganar energía y mantener la báscula a raya sin dejar de disfrutar.

Recuerda: los huevos son fuente de proteína, hierro y vitaminas. Lo recomendable es tomar 3 o 4 yemas a la semana, y claras puedes tomar las que quieras. En cuanto a la rúcula, además de que es muy baja en calorías (solo 29 kcal por cada 100 gramos), también contribuye a estimular la secreción de jugos gástricos y de esta forma ayudar al estómago a realizar mucho mejor la digestión.

El tomate, por su parte, es rico en licopeno, un poderoso antioxidante que combate los radicales libres y te protege frente a enfermedades. ¿A qué esperas para probar el sandwich saludable de Isa Pantoja?