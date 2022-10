Con la llegada del otoño, vienen los días más fresquitos y dejamos atrás definitivamente los outfits veraniegos para dar paso a looks más abrigados. Pero para esos días en los que el frío aún no aprieta y queremos seguir luciendo piernas sin medias, Elena Tablada nos ha confirmado el «uniforme» que no nos nos puede faltar en el armario: shorts, trench y botas altas. Un look con el que es imposible fallar para cualquier evento un día de entretiempo.

La diseñadora, que se separó del empresario Javier Ungría este mismo verano tras seis años juntos y una hija en común, estaba radiante en el evento de Halloween que se celebró este jueves en el Parque de Atracciones de Madrid y al que también acudieron otros famosos como Paz Padilla y su hija Anna Ferrer, Yola Berrocal, Abraham Mateo o Blas Cantó. Con una camiseta de Isabel Marant, shorts, gabardina y botas altas marrones, Elena Tablada fue de largo la más estilosa de la noche. Para rematar el look, la diseñadora se recogió el cabello en una coleta con unas bonitas ondas y dos mechones sueltos, un peinado que sienta bien a todas.

Elena Tablada tiene el uniforme con el que triunfarás este otoño

Todos los otoños volvemos a encontrarnos con tendencias que deseamos incorporar a nuestro armario. Las gabardinas, ya sean largas o cortas, son un fondo de armario imprescindible para estos meses, especialmente para esos días en los que el cielo está más nublado y se espera lluvia. Las hay en diferentes tonos, pero el típico camel nunca falla. Si eres de las que aún no se ha hecho con una, no esperes más, porque esta temporada han vuelto más fuertes que nunca. Recuerda que los clásicos son la mejor inversión.

En cuanto a las botas, todas tenemos al menos un par que no nos quitamos en los meses de frío. Las botas altas como las de Elena Tablada son imprescindibles esta temporada, y las encontramos en muchos colores, aunque el marrón y el negro son los más versátiles. Prueba con unas sencillas o con algún detalle, como hebillas o cadenas. Las de estilo cowboy llevan causando furor desde hace unos años, y también son una buena opción para invertir, ya sea en tonos neutros o metalizadas para las más atrevidas.