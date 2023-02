Desde hace unos años las series y las plataformas audiovisuales han cambiado el tablero de juego del mundo cinematográfico y se han igualado, incluso superado, a los largometrajes. Ahora las series que nos tienen enganchadas temporada tras temporada son el nuevo escaparate para conocer nuevos rostros y, por supuesto, nuevas tendencias de moda que cada actriz encaja en su propio estilo. Anoche se celebraron los SAG Awards 2023 que premian las interpretaciones de actores y actrices en cine y televisión, aunque este año la mayoría de las invitadas os sonarán por algunas series que han triunfado en los últimos meses. Desde Jennifer Coolidge, pasando por Ana de Armas, Jessica Chastain o Zendaya. ¿Quiénes fueron las mejor vestidas de esta red carpet? Analizamos los looks a continuación y desglosamos las tendencias que hemos visto despuntar.

Algunas de las premiadas más aplaudidas de la noche fueron Jennifer Coolidge por su inigualable actuación en la serie 'The White Lotus', Jessica Chastain por 'George & Tammy'); Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan por "Everything Everywhere All at Once".

Los premios BAFTA o los Oscar siempre nos dejan estilismos glamurosos que en muchas ocasiones están lejos de mostrar originalidad o vanguardia, pues el leitmotiv de estas dos galas suele ser la elegancia y la moderación. En el caso de premios como los SAG Awards 2023, los Grammy o la Met Gala, las actrices tienen más libertad para jugar con los diseños, incluir nuevas tendencias en sus modelitos y dejarnos con la mandíbula desencajada.

El look de Ana de Armas

Ana de Armas volvió a ser una de las más elegantes con un vestido de Louis Vuitton confeccionado en satén plateado que le sentaba como un guante. El diseño combinaba lentejuelas bordadas con pedrería y mini abalorios, además, contaba con un escote en pico al que daban paso dos tirantes dobles rematados con lazos de terciopelo negro. No importa a cuantas alfombras rojas vaya este año, siempre siente un look a punto.

Zendaya, Jessica Chastain y Ana de Armas en el podium de las mejor vestidas de los SAG Awards 2023

Durante esta alfombra roja hemos podido ver las últimas tendencias de moda que fueron protagonistas en Milán, París o Londres en estas últimas semanas. Se nota que el buen tiempo está a la vuelta de la esquina y consigo los colores y los tejidos más de entretiempo. Si en las últimas red carpets el negro fue el protagonista, en los SAG Awards 2023 ya hemos visto aparecer una amplia gama de colores llamativos y vibrantes. Además, las lentejuelas con acabado wet, el cuero, los escotes pronunciados, el rojo vibrante y –otro must have de temporada– el color cobrizo han sido los motivos más destacados de esta reunión de celebrities. Descubre los mejores looks de la noche deslizando para ver la galería. ¿Quién fue tu favorita?