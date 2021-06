La joven cambia de estilo con frecuencia. Un vestido boho ha sido la última adquisición, con un resultado que nos encanta

No están siendo tiempos demasiado fáciles para Rocío Flores. Tras la emisión de la docuserie de su madre, Rocio, contar la verdad para seguir viva la joven ha estado en el foco de la noticia y sus intervenciones tanto en El programa de Ana Rosa como en el debate de Supervivientes, en los que colabora, no han estado exentas de polémica. Pero al margen de los conflictos familiares, Rocío sigue con su proyección en las redes sociales, donde ha conseguido convertirse en toda una influencer con más de 780 mil seguidores muy pendientes de todos sus tips de belleza y sus modelitos. La hija de Rocío Carrasco hace constantes cambios en su estilo dependiendo de cada evento. Pasa de los looks más atrevidos a los casual y de los clásicos a las tendencias con mucha facilidad. Con el último ha dado un paso más para estrenarse con el boho.

Los vestidos largos y relajados son el must de cada verano. Estampados de flores, en blanco al estilo adlib o en los colores más vibrantes y favorecedores cuando estas morena, todos valen. Esta última es la opción que ha elegido Rocío Flores y nos ha encantado.

Un vestido boho es la opción ideal para cualquier momento en los días de verano

Rocío ha optado por un vestido largo fluido de lino de manga larga, con pliegues y cierre con pequeños botones delanteros en un azul intenso, uno de los tonos que más favorece. Para darle el toque más cómodo e informal lo ha combinado con unas Converse de bota con gran plataforma en rojo, haciendo contraste.

Un look muy cómodo para llevar en cualquier momento durante estos meses en los que el estilismo se relaja.

Hasta ahora habíamos visto a Rocío con looks muy distintos, pero nunca con esta tendencia boho, que se convierte en la más buscada durante la temporada estival. La joven ha elegido este vestido de Moda Concept, una de sus firmas favoritas y para la que ha ejercido de modelo en varias ocasiones, que tiene un precio de 79 euros. Es talla única y todavía está disponible en la web.

Rocío ha demostrado que tiene un estilo muy ecléctico, que adapta a cada momento. Saca su lado más roquero si la vemos en un concierto, deja los vestidos de «niña buena» para sus intervenciones en las mañanas de Telecinco y muestra los escotes y las minis en las noches de televisión. Ahora también se ha apuntado al boho, y el resultado nos gusta más que en otras ocasiones.