La hija de Antonio David Flores ha apostado por un precioso vestido de estampado floral para dar la bienvenida a los meses de verano.

Dependiendo de si va a salir de paseo por Málaga, de si se va de concierto, de si le toca trabajar de noche en el plató de Supervivientes o de si es su día en El programa de Ana Rosa; Rocío Flores sabe elige un modelito u otro. Según la situación a la que se enfrente, la joven adapta su manera de vestir. Y según el plan que tenga, elige looks de inspiración rockera, prendas de estilo comfy o vestidos de aires boho. Siendo estos últimos, sin lugar a dudas, sus favoritos. La vimos el pasado fin de semana con uno de este estilo para asistir a una comunión junto a su novio, Manuel Bedmar y nos encantó. Estrategia que repitió hace unos días para acudir al programa presentado por Ana Rosa Quintana, donde nos enamoró con un precioso modelito de estampado floral.

La hija de Antonio David Flores, haciendo gala de su apellido paterno, apostó por un diseño de estampado floral de lo más bonito. Un diseño que, si bien no fue una sorpresa (ya ha llevado varios de cortes muy similares), sí que consiguió llamarnos la atención por lo bien que le sentaba. La exconcursante de Supervivientes lo llevó el pasado viernes en las mañanas de Telecinco pero no fue hasta ayer por la noche cuando compartió algunas fotos con sus más de 781 mil seguidores a través de Instagram. Y es entonces cuando descubrimos dónde podíamos encontrarlo.

Flores para Rocío Flores: Así es su vestido más bonito

Se trata, como no podía ser de otra forma, de un vestido de SESAMO by Marta, su tienda de ropa online preferida (y de la que saca prácticamente todos sus looks). Concretamente, el que la hija de Rocío Carrasco ha elegido es el modelo Olivia. Un original vestido camisero terminado en volante de Bambula que presenta un precioso estampado floral. Un diseño en fondo blanco con originales flores color frambuesa que la influencer quiso combinar con las que muy probablemente sean sus sneakers favoritas: las Converse Star Hike. En esta ocasión, a conjunto con las florecitas del vestido, en color rosa terracota.

El vestido, según hemos podido ver en la web de la marca, tiene un precio de 31,90 euros y está aún disponible en las tallas intermedias SM y ML. Las zapatillas de caña alta y plataforma, disponibles en diferentes comercios online, rondan los 100 euros. Vamos, que si quieres replicar este acertadísimo look de Rocío Flores, es el momento para hacerlo.