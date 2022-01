“Ande yo caliente y ríase la gente” decía un poema de Luis Góngora que hoy ha hecho suyo Mariló Montero con la elección de su último outfit. En su defensa diremos que la periodista se vistió con su look menos sofisticado, pero porque hizo frente a las gélidas temperaturas que reinan sobre Muro de Aguas, el municipio de La Rioja donde la periodista ha pasado el fin de semana merodeando por las encinas del lugar en busca de las mejores trufas.

Mariló Montero con el abrigo perfecto para hacer turismo

“Ha sido una experiencia muy interesante, sana, divertida, ilusionaste y con un final muy sabroso”, escribía Mariló en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotografías donde hemos podido observar el look elegido para la ocasión. Y claro, tratándose de un día de campo, con temperaturas rozando los cero grados, entendemos a la perfección que haya sacado de su armario su prenda más gustosa, calentita y cómoda. Podría ser perfectamente una bata de estar por casa por su tejido polar, pero seguramente se trate de un abrigo batín de pelo sintético con cinturón a juego.

No estamos ante su look más elegante, pero sí ante el más apropiado para huir del frío y seguir llevando una de las tendencias de la temporada. Y es que este tipo de prendas de abrigo son infalibles para el invierno y una apuesta segura para ir abrigada y a la moda. Además, el abrigo de la presentadora tiene una ventaja super importante y es que ofrece mucha libertad de movimiento, un plus a tener en cuenta si pasas el fin de semana de arriba para abajo recogiendo trufas como ella.

Alerta tendencia: es el momento de sacar el abrigo batín de pelo

A la espera de que pasen los rigores del invierno y llegue la primavera, toca abrigarse. Inspírate en cómo lo hace Mariló Montero, con una de las prendas clave de esta temporada. Toma nota: los abrigos batín son los must have.

Los de pelo, año tras año, están de rabiosa actualidad. En verdad el abrigo de pelo queda bien con todo tu armario, al ser tan gustoso aumenta mucho las ganas de salir a la calle aunque nieve, y por supuesto son una buena inversión porque se llevan año tras año.

La periodista está de plena actualidad por lograr una condena histórica

Mariló Montero necesita descansar y por eso ha puesto rumbo a La Rioja este fin de semana. Se acaba de hacer pública la noticia donde se pone de manifiesto que ha ganado la batalla legal a los paparazzi Diego Arrabal y Gustavo González por la toma de unas fotografías en topless mientras disfrutaba con una amiga de unas vacaciones en Bora Bora, a finales de 2014 y principios de 2015. El juez encargado del caso cree que son culpables de un delito de intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y el honor.

Se trata de una multa que ha hecho historia por la importante cantidad económica con la que tendrán que ya que indemnizar a la periodista (265.000 euros) y a la amiga con la que viajó y también aparece en las instantáneas (75.000). En total 340.000 euros, que están dando mucho que hablar.