Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, tenemos que empezar a preparar estilismos elegantes que estén a la altura de las cenas de empresa, las reuniones familiares y las fiestas más chic. Mar Flores ha encontrado el top de Pedro del Hierro ideal para triunfar en todos estos eventos en su última escapada a Londres. Lo cierto es que no solo el top ha sido una buena elección, el resto del outfit también se ha convertido en un acierto. Descubre las tendencias de otoño-invierno con el último estilismo de la modelo.

Las plumas en mangas y cuellos son el adorno imprescindible de esta temporada. Son muchas las marcas de moda que han incluido estos motivos en sus diseños. Lo cierto es que le dan a cualquier estilismo un toque de distinción y elegancia, si lo combinamos como es debido. Mar Flores ha captado esta tendencia al vuelo y la ha incorporado en su último look de paseo por Londres.

Mar Flores luce un precioso top de Pedro del Hierro y lo combina con una falda de Balmain

La parte superior del look de la presentadora estaba formado por una camiseta en color vino, de cuello barco y manga francesa adornada con plumas de Pedro del Hierro. Esta prenda es ideal para un estilismo de noche y puede encajar a la perfección en nuestros estilismos más navideños. Además, la modelo se enfundó en una falda de tubo alta con botonadura frontal del Balmain que le sentaba como un guante.

Sin duda uno de los puntos fuertes del estilismo fue el calzado, unas botas altísimas de Jimmy Choo de estilo baggy pusieron la guinda al look. Este zapato con punta angulosa y con tacón moderado no hemos dejado de verlo en los últimos meses y se va a convertir en uno de los indispensables del invierno. Combinar este tipo de botas con una falda mini, como ha hecho Mar, es una apuesta segura para triunfar. La caña alta, el estilo mosquetero y las puntas cuadradas serán el abecé del calzado de cualquier rainy day look, no podía faltar para pasear por la capital de Inglaterra.

Mar coronó el look con una blazer de satén negro posada en sus hombros. Las americanas satinadas, de estilo boyfriend ligeramente oversize también estarán muy presentes en todos los estilismos de noche del próximo año.