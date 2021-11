Tras mucho tiempo sin eventos debido a la pandemia del coronavirus, parece que hemos recuperado el ritmo a toda mecha. Las galas, las entregas de premios y las fiestas vuelven a protagonizar las noches de la capital, y últimamente nuestras celebrities e influencers favoritas nos deleitan con sus looks día sí y día también. Si ayer pudimos ver a Rosanna Zanetti en los Premios Dial y a María Pombo en un evento de La Casa Gucci, hoy nos hemos despertado con más imágenes de ellas, eso sí, no estaban solas. Ayer se celebró una gran cumbre de influencers en Madrid. ¿El motivo? La firma GHD organizaba un evento que ha tenido como protagonista a la belleza. Y claro, Laura Escanes, Dulceida, Anita Matamoros, Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo, María F. Rubíes y Laura Matamoros no podían faltar (entre otros muchos rostros conocidos).

Pero si ha habido una que ha acaparado todo el protagonismo nada más llegar a la fiesta esa ha sido Victoria Federica. La hija de la Infanta Elena acudió por la tarde a la entrega del premio BMW de pintura que se celebró en el Teatro Real, pero después no quiso perder la oportunidad de pasárselo en grande en la reunión secreta de las influencers.

La fiesta por todo lo alto de las influencers

La marca que celebraba el evento no descuidó ni un solo detalle: tras el photocall de rigor (donde todas las famosas pudieron presumir de sus atrevidos looks), empezaron a disfrutar de un delicioso cóctel. Y, con el estómago lleno, llegó el momento de darlo todo. La música se convirtió en protagonista y las sorpresas no paraban. La primera de ellas vino de la mano del cantante José de Rico, que interpretó algunos de sus temas más exitosos e inmediatamente el salón se llenó de ambiente. A continuación uno de los Dj más aclamados del momento, Jorge Bárcenas (el novio de Victoria Federica) ponía el broche de oro invitando a todas las influenecers a bailar hasta que sus tacones se lo permitieran. ¡Y así fue!

La noche de Madrid se llenó de brillo

Tantas mujeres que conocen a la perfección las tendencias de moda no podían defraudarnos y por eso en la fiesta hubo estilismos de todo tipo. Desde los más sofisticados y elegantes, hasta los más atrevidos y sensuales. Eso sí, las lentejuelas y el brilli brilli estuvieron muy presentes para recordarnos que no queda nada para Navidad (y fichar ya ideas para Nochebuena y Nochevieja).

Uno de los looks que más nos ha inspirado sin duda es el de Victoria Federica. La joven apostó por un traje de dos piezas de terciopelo en color berenjena que le sentaba como un guante. ¿Para rematar el modelito? Unos zapatos de salón con abalorios, bolso mini de Louis Vuitton y maxipendientes dorados. ¡Ideal! ¿Estás deseando verla ya? Sigue bajando y sorpréndete con todos los looks de la gran fiesta de las influencers.