Eugenia, Claudia y Alejandra, hijas de Bertín Osborne, junto a su hermana, Ana Cristina, son la nueva imagen de Hoss Intropia, que vuelve al mercado

La firma, que entró en concurso de acreedores en 2018, fue rescatada por el grupo Tendam un año más tarde y ahora relanza la marca con 20 tiendas físicas, una tienda online y una colección Primavera-Verano 2021 que nos ha enamorado a todas. Además, cuenta con Eugenia, Alejandra y Claudia Osborne, las hijas de Bertín Osborne, como embajadoras de la nueva imagen de la firma. Junto a las hijas del cantante también está su hermana, Ana Cristina. Las cuatro juntas forman parte de la nueva mujer ‘Hoss intropia’.

Las hermanas Osborne, nueva imagen del relanzamiento de Hoss Intropia

Como hemos dicho anteriormente, para el relanzamiento de la marca han optado por estas cuatro hermanas que, además, son amigas. Cada una acredita estilo propio, impacto en redes, viajes por el mundo, amistades interesantes y éxitos profesionales en ámbitos tan distintos como las finanzas, las relaciones públicas, el coaching o la decoración. Con unas edades entre los 27 y los 42, las Osborne abarcan un interesante target, ampliado por la personalidad de cada una.

Alejandra, la mayor de las cuatro, es creativa y original. Su papel en la familia es el de cohesionar a las hermanas. Se la ha definido como “una loca maravillosa”. Eugenia es la que más presencia tiene en redes. Es una amante del deporte, la cocina y la moda. Quienes la conocen dicen que no da un paso atrás ni para coger impulso. Claudia, la tercera, ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en el extranjero. Se ha decantado con éxito por su faceta de coach. Es sensible, analítica y profunda. Una “mente maravillosa”, dicen. Ana Cristina ha vivido en Londres y Nueva York. Se ha dedicado a la gestión de patrimonios y, ahora, al transporte marítimo de mercancías. A pesar de ser la pequeña, o precisamente por eso, es la más responsable de las cuatro. Es seguro que las HossLovers se vean reflejadas en alguna de ellas, si no en algo de las cuatro.

Cada una nos enseña sus favoritos de la temporada

Las cuatro, en su estilo, nos muestran cuáles son sus prendas favoritas para esta primavera con la nueva esencia de mujer Intropia. Hoss Intropia contará con cuatro colecciones esta temporada, una de ellas venta exclusiva online, debido al protagonismo de lo digital en la nueva etapa. La temporada primavera-verano, con 335 referencias, tiene nombre de mujeres: Manuela, Tiziana, Gadea y Vega.

Los vestidos y blusas siguen siendo la apuesta principal de la marca y representan el 47 por ciento de la colección, con una oferta única de vestidos de fiesta. La base de las colecciones son prendas perfectas para el día a día y también para ocasiones especiales.

Suponen un peso del 65 y 35 por ciento respectivamente. Cada línea aporta inspiraciones y coloridos muy Hoss Intropia, como el verde agua. Otros tonos que dotan la marca de identidad propia son los azules inspirados en el mar o el cielo, el rosa en sus distintas versiones o el rojo de las flores. Priman los tejidos nobles como el lino, la seda, la organza o el cupro. Os mostramos cuáles son las prendas favoritas de ellas.