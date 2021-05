La futura duquesa de Alba ha vuelto a dejarnos un look perfecto, fiel a su estilo sencillo y elegante. Además es el más fácil de copiar

Discreta, sencilla, pero a la vez la más elegante y siempre perfecta. Sofía Palazuelo es una de las nuevas jóvenes aristócratas con más estilo, y lo demuestra no solo cuando acude a los estrenos de la ópera en el Teatro Real o a una boda, algunas de las pocas ocasiones en las que tenemos oportunidad de verla en público. También en su día a día sigue la misma línea en esa forma de vestir que ya ha creado escuela. Su último look es el mejor ejemplo de su personal estilo, que sin dejarse llevar por las últimas tendencias, es lo mejor que nos podemos encontrar en la calle.

El look perfecto de la futura duquesa de Alba

Durante un paseo por el centro de Madrid en un soleado día primaveral vimos a la duquesa de Huéscar con el look más cómodo y perfecto. Una combinación básica que, aparentemente, no tiene nada de especial, pero que como todo lo que ella se pone resulta infalible. Nada nuevo bajo el sol y a la vez esencial en cualquier armario.

Sofía eligió un pantalón blanco culotte con el bajo deshilachado, un chaleco largo en beige, y un jersey en visón oscuro con escote de pico y botones de perlas, de Zara. Como complementos, el clásico modelo de zapatillas Chuck Taylor blancas y bajas, de Converse, y el bolso de burbujas de Tissa Fontaneda, unos diseños muy originales que también tiene la reina Letizia y que se pueden comprar en el portal de moda Es Fascinante, creado por Valentina Suárez-Zuloaga, íntima amiga de la futura duquesa de Alba.



Un look que podríamos considerar casi un «uniforme» para Sofía Palazuelo en los momentos más casual y que le hemos visto prácticamente idéntico en otras ocasiones.

Un estilo más sencillo y clásico

Sin pretenderlo, la nuera del duque de Alba crea los mejores looks. Nada en ella parece excesivamente producido, no es necesario que lleve prendas o complementos especiales para que no tengamos más remedio que fijarnos en sus looks. Su estilo sobrio y sencillo, con un punto clásico, la ha convertido en una de las jóvenes aristócratas más elegantes de nuestro país. Y sin querer ser una influencer tiene más estilo y nos inspira mucho más que las que tienen cientos de miles de seguidores.

La próxima vez que tengamos la oportunidad de ver a Sofía Palazuelo en todo su esplendor será en la boda de su cuñado Carlos Fitz-James Stuart con Belén Corsini, que se celebrará el próximo 22 de mayo en el Palacio de Liria. Muy parecidas, incluso físicamente, Sofía y Belen representan perfectamente la nueva generación de la familia aristocrática más famosa de nuestro país. Profesionales, discretas, elegantes, con un estilo clásico pero a la vez actual y siempre impecables. Casi un mismo estilo, que nos encanta y que nos dará mucho que hablar en los próximos tiempos.