La intolerancia a algunos alimentos, la menstruación, los cambios hormonales o los gases nos pueden producir distensión abdominal. A las que padecemos esta afección un vestido ajustado nos sienta genial el lunes y ajustadísimo el viernes, nunca se sabe cuándo nos vamos a hinchar. Por eso tenemos que tener en nuestro armario una prenda ideal para estos días en los que parece que nada nos queda bien. Gema López ha estrenado una prenda de su nueva colección de otoño, un vestido evasé, que es perfecta para sentirte cómoda y holgada cuando te sientas más hinchada.

La periodista ha sabido captar a la perfección las tendencias de la temporada en su nueva colección de moda. Pero queremos poner la lupa en uno de sus modelos que mejor sientan, el vestido Teresa Dress en color rojo intenso que te salvará en los días que más pesada te sientas.

Combina el vestido evasé de Gema López con unas botas mosqueteras

El vestido de la firma de la periodista, Ne and Nu, tiene cuello cisne, manga alarga y está confeccionado en una tela viscosa con canalé. Este tejido se adapta y ajusta a los brazos y al pecho y queda más holgado a partir de la cintura, dando paso a una mini falda evasé que queda a mitad de muslo, muy chic. No solo sirve para disimular la distensión abdominal, sino que, las que no son de marcar sus caderas, se sienten muy cómodas en este tipo de diseños.

Este vestido tiene un color plano, sin estridencias ni adornos por lo que nos da muchísimo juego a la hora de agregar accesorios para combinar o crear un total look. Además, si quisiéramos marcar cintura, podríamos incorporar un cinturón ancho con algún detalle o motivo llamativo y así, darle al estilismo un toque especial. La prenda está todavía disponible en su web y tiene un precio de 59,95 euros.

Las botas de caña alta, de estilo mosquetero y las típicas cowboy se van a llevar muchísimo a lo largo de todo el otoño. Gema ha querido adelantarse y ha enfundado sus piernas en unas botas de punta altas con un tacón medio que son muy versátiles. Otra buena opción para un look casual es combinar el vestido con unas zapatillas blancas clásicas o, si queréis completar un rainy day look, unas katiuskas.