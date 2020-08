Las dos colaboradoras de Sálvame ha coincidido llevando la que apunta para ser la prenda del verano: el vestido vaquero mini.

Mientras que Anabel Pantoja seguía disfrutando de unos días de desconexión y descanso en su paraíso particular, las Islas Canarias; Gema López volvía a los platós de Mediaset esta semana, poniendo así fin a unas vacaciones de ensueño. Las colaboradoras de Sálvame se encuentran en puntos distintos del país y en situaciones muy diferente, lo que hace que sus estilismos no tengan demasiados puntos en común. Una tira de bikinis, bañadores y kaftanes para estar en la playa; y la otra, para ir a trabajar cada tarde, saca sus modelitos más especiales. Esos que mejor la identifican y con los que se siente más cómoda. Sin embargo, y aunque sus planes y rutinas ahora disten más que nunca, tanto Anabel como Gema han coincidido con la que, sin duda, es una de las prendas estrella del verano: el vestido vaquero.

La sobrina de Isabel Pantoja, que está pasando unos días en Arguineguín junto a su pareja y su familia, no se lo pensó dos veces y eligió un vestido vaquero de lo más ideal para pasar una entretenida tarde de compras. Sin mangas pero con enormes bolsillos, botonadura frontal y tachuelas por todas partes, el diseño de la reina de Instagram cumplía su cometido: ir a la moda y a la vez ultracómoda. Además, la joven lo combinó con unas sandalias planas tipo Arizona, un calzado infalible para los días de calor.

Por su parte, Gema López volvía con más fuerza que nunca a los platós de televisión y lo hacía, al igual que su compañera, con un precioso vestido vaquero. Eso sí, el suyo era completamente diferente. También mini pero con un estilo mucho más adorable y bohemio; con flores bordadas en el pecho, la colaboradora de Sálvame conseguía, como siempre, enamorarnos a la primera. Ella remató el conjunto con unas sandalias de tacón llenas de color. Con rayas, lunares y zonas lisas, combinaban a la perfección colores rojos, azules y blancos.

El vestido vaquero, la prenda estrella del verano

No tenemos ninguna duda: el vestido denim es esa prenda todoterreno con la que vas a acertar seguro. No hay más que ver a Gema López y a Anabel Pantoja, y la forma tan dispar que tienen de usar esta prenda comodín, para darse cuenta. Los vestidos vaqueros, sobre todo mini, como el de las colaboradoras de Sálvame, son ligeros, muy (muy) cómodos y especialmente favorecedores. Resultan perfectos para esos días en los que no sabes muy bien qué ponerte y en los que te da pereza pensar en mil combinaciones posibles. Haznos caso, el vestido denim siempre será tu mejor aliado paro los looks de verano. Junto a unas sneakers, unas zapatillas de esparto o unas sandalias planas (como Pantoja) o unas de tacón (al igual que López), conseguirás triunfar.