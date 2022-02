Acaba de reaparecer en sus redes sociales para responder a las muestras de cariño que recibe cada día, asegurar que se encuentra bien y que ya está en la recta final de su tratamiento contra el cáncer. Sentada en un sofá en su casa con un libro en la mano, un favorecedor conjunto de animal print y las gafas más ideales, Ana Rosa Quintana nos ha mostrado con solo una imagen que está muy guapa y estupenda. Optimista desde el primer momento y con mucho ánimo, también el look que ha elegido para aparecer ante sus miles de seguidores rezuma es buena energía con la que está afrontando esta etapa de su vida. La mejor prueba de que en poco tiempo volverá a estar al frente de su espacio en Mediaset, ‘El programa de Ana Rosa’, donde sus compañeros la echan de menos todos los días.

En muchas ocasiones la periodista ha hablado de su absoluta pasión por los zapatos. De altísimo tacón, con los modelos más llamativos, su colección es la envidia de todas. Pero también nos hemos dado cuenta que tras ellos, las gafas son su complemento favorito. También una gran colección, que coordina con cada uno de sus looks… Y, al igual que con los zapatos, cuanto más llamativas mejor.

La colección de gafas de Ana Rosa Quintana con las que consigue rejuvenecer su look

Su último look tiene a sus gafas con montura de pasta roja muy marcadas y de líneas rectas como protagonistas absolutas. Un modelo que rejuvenece y hace especial cualquier look. Ana Rosa se atreve con el color y con las líneas más potentes, convirtiendo siempre a las gafas de ver en un complemento tan especial para su estilismo como los zapatos o los bolsos.

En colores llamativos, con montura de animal print, grandes, redondas… Ana Rosa se atreve con todos los modelos y con todas está favorecida. Ella nos demuestra que unas gafas de ver pueden ser el complemento ideal para dar un giro a cualquier look y hacerlo ganador.

Reaparición en las redes

Desde el pasado 25 de diciembre, cuando subió una foto a su Instagram para felicitar las fiestas de Navidad, Ana Rosa no había aparecido en las redes sociales. Ahora ha querido hacerlo con un mensaje muy tranquilizador porque su recuperación va por muy buen camino y para agradecer todo el cariño y ánimo que recibe en estos momentos complicados.

«Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio. Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos».