Al mal tiempo…¡un vestidazo! Este es el nuevo mantra de Anabel Pantoja. La sobrinísima de Isabel Pantoja acudió al plató de ‘La casa de los secretos‘ para ejercer de colaboradora especial y, lejos de pasar desapercibida, se puso un vestido que quita el hipo. Está científicamente demostrado por psicólogos que sentirnos guapas es la mejor opción para subirnos el ánimo y venirnos arriba en nuestros días más grises.

Precisamente porque está en sus horas más bajas, hemos podido ver a la andaluza luciendo un estilismo que seguida se ha convertido en viral, ¿por qué? Porque es tan sencillo, y a la vez tan sexy, que ha causado sensación. Es de la firma ‘Però‘, que también ha conquistado el armario de Violeta Magriñán o Cristina Pedroche, entre otras. Se trata de un diseño corto, cortísimo, drapeado en color negro con la manga larga y escote en lagrima. La falda tiene una banda lateral que le da un toque festivo y único. Su precio es de 170 euros y lo puedes encontrar su espacio web. El estilismo es perfecto para definir la silueta y resaltar más sus curvas.

El peinado es tan importante como el vestido, por eso para la ocasión llevó un look muy limpio y elegante con cabello extra liso con raya al medio y brillante. Una obra beauty del estilista Daniel Fortaña. A lo mejor no entra en sus planes, pero puede que con esta elección consiga enamorar al hombre de sus sueños.

Anabel Pantoja con el vestido más sensual en una noche llena de emociones

Anabel Pantoja confesó hace casi un mes que se ha separado de su marido Omar Sánchez, con quien se casó hace solo cuatro meses en La Graciosa. Desde entonces tiene los sentimientos a flor de piel y el desgaste emocional se hace presente en cada una de sus intervenciones en televisión. Anoche volvió a romper a llorar en directo durante la emisión de la gala de los domingos de ‘La casa de los secretos’. Acudió como tertuliana por que su prima Isa Pantoja se convirtió, por unos días, en una habitante más.

Aprovechando su aparición en el espacio televisivo, Isa confesó sus plantes de futuro: «Dentro de tres años me gustaría ser madre otra vez.Ya tengo una familia con Asraf pero me gustaría tener otro niño», desvelaba entusiasmada. Unas palabras que llegaron al corazón de Anabel Pantoja que no puedo las lágrimas durante la emisión: «Me gusta lo que veo y lo que oigo. La envidio mucho, ha conseguido lo que siempre he soñado, tener una familia. Creo que nos ha dado mil vueltas a todos».