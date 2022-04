Mujer todoterreno donde las haya, Eva González es un torrente de energía que marca tendencia. La presentadora tiene mucho estilo y apuesta por combinar las prendas más clásicas con artículos de tendencia. Dispone de un armario elegante, sin estridencias ni pretensiones, con el que acierta en cualquier ocasión. Los vestidos potentes los reserva para la noche o los destina a las ocasiones más especiales. Atenta porque te damos sus tips de moda para brillar a partir de los 40 años.

Repasar su vestidor es darnos cuenta que Eva González, de 41 años, sabe cómo no desentonar nunca. Aunque adora la moda, no apuesta por las tendencias más arriesgadas. Tampoco por los estilismos atrevidos. Acostumbra a utilizar una paleta neutra de colores, pocos estampados, prendas clásicas y básicos que nunca pasan de moda. Estas son algunas de las claves principales de un estilo muy cuidado.

Los tips de moda de Eva González

Una de las principales reglas de oro de la presentadora es que sabe mejor que nadie lo que le sienta bien. Aunque sobra decir que la mujer de Cayetano Rivera tiene un físico envidiable, también ha depurado su forma de vestir a lo largo de los años. Su estilismo es sencillo, pero implacable. Un vestidor que está repleto de buenos básicos: unos vaqueros, una falda de cuero, un blazer atemporal… Además destierra llevar excesivos complementos, solo los justos y necesarios. Una máxima con la que grita al mundo una moda sin artificios.

El efecto ‘wow’, la presentadora lo reserva para las ocasiones más especiales. Es entonces cuando saca toda la artillería pesada y se planta un vestidazo inolvidable. Puede ser la invitada perfecta de una boda, eclipsar todas las miradas en un photocall ante la prensa o convertirse en viral por el diseño que ha llevado en su último programa de televisión. Aunque parezca que no se complica en exceso con las tendencias, tiene un armario impecable en el que no entra cualquier prenda, pero con el que siempre inspira. Sus looks son frescos cuando es necesario, potentes cuando necesita brillar o infalibles cuando quiere, simplemente, triunfar.

Otro de sus puntos fuertes es que aúna a la perfección comodidad, sofisticación y versatilidad. Desterrando outfits demasiados sexies, demasiado arriesgados o demasiado modernos. Estas son máximas que no van con ella. Por contra, sí que le gusta que las prendas sean atemporales y acordes a su edad. La que fuera Miss España 2003 sabe, mejor que nadie, como dar una auténtica lección de estilo. Lo hace imponiendo su seña de identidad y siendo fiel a su carácter risueño. No pierdas de vista a Eva González porque inspira siempre, bien sea en la mejor alfombra roja, delante de los focos de la televisión o a través de sus publicaciones en las redes sociales.