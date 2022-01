Como viene siendo habitual, Emma García, comparte con sus seguidores de Instagram los lookazos que luce cada fin de semana para ejercer como maestra de ceremonias en el programa ‘Viva la vida‘. Una vez más ha querido dejar constancia del look que eligió para la tarde del domingo. Un perfecto conjunto que demuestra que la presentadora es una de las mujeres conocidas con más estilo de nuestro país.

Emma García con el accesorio más rompedor: el arnés

La de Ordizia deja claro cada semana que adora la moda y que no tiene miedo de atreverse con las últimas modas del momento, y hoy ha optado por incorporar a su outfit el arnés. Este llamativo accesorio con inspiración en el bondage y la moda militar, tiene el mismo servicio que el cinturón y tiene como objetivo elevar a niveles apoteósicos los looks más sencillos.

En su caso, la periodista lució un LBD negro, ajustado con falda lápiz que realzaba especialmente su figura. Un look sencillo al que añadió un cinturón arnés de la firma española Samurai San de Ruth Duréndez. Es una pieza única hecha a mano, 100% piel de vacuno y teñida con tintes vegetales. El arnés es de color negro con detalles blancos a contraste. Las hebillas son regulables en la parte delantera. Además, la marca diseña arneses en todo tipo de tamaños, a medida. Su precio es de 195 euros y su nombre es «Tokio».

El complemento que marca la diferencia

Este accesorio solo es apta para las más atrevidas y aunque se ha dejado ver en el street style de las capitales de la moda, no es una tendencia que esté pegando con fuerza en la calle. Sin embargo, algunas tiendas de moda low cost se han lanzado a la aventura y han comercializado sus propias versiones. Bershka es una de las tiendas de Inditex que más modelos ofrece (y precios accesibles). En cuanto a las firmas de lujo Gucci también cuenta con sus propios diseños del cinturón arnés y Vera Wang o Alexander McQueen también se subieron a las pasarelas con ellos en la temporada Otoño/invierno 2020-2021.

El arnés sienta muy bien sobre todas las prendas, teniendo en cuenta que, una vez que te lo pones, no pasarás desapercibida y tu estilismos dará un giro radical impresionante. Así, puedes combinarlos con un jersey y jeans básicos para hacer un conjunto más desenfadado y del día a día, o venirte arriba y probar con un total look negro (como el de Emma) y añadir un arnés para darle a un conjunto un aire más sensual. Si te animas, ficha el que te hemos dejado en nuestra galería o bucea por las tiendas de Inditex y pasarás de look a lookazo.