Es la más estilosa y lo ha demostrado una vez más con su último look de inspiración francesa. Te damos las claves para que puedas copiar a Tamara Falcó al mejor precio

No nos cansamos de verla. En su participación semanal en El Hormiguero y ahora también en El Desafío las noches de los viernes en Antena 3, en sus salidas junto a su novio, Íñigo Onieva, o para pasear a una de sus mascotas, todos y cada uno de los estilismos de Tamara Falcó son absolutamente perfectos. Ha tenido en su casa a la mejor maestra, porque Isabel Preysler lleva reinando desde hace décadas con su clase innata, aunque su hija no tiene que envidiarle absolutamente nada. Su estilo clásico, pero a la vez con guiños a las tendencias, nos ha conquistado, y el mejor ejemplo es su último look de inspiración francesa.

Los jerséis de marineros son un básico que no puede faltar en ningún armario y en el de Tamara podemos encontrar varios modelos. Pero si además lo combinamos con unos pantalones vaqueros tenemos como resultado un look con ese toque parisino tan chic que nos conquista siempre (y especialmente en los días soleados que ya nos anuncian la primavera).

La marquesa de Griñón lo eligió para sacar a pasear a su perro Vainilla. Un jersey de rayas en blanco y azul, unos vaqueros wide leg de tiro alto, sneakers en blanco y un largo abrigo de espiga en marrón, fueron las prendas que eligió.

El cinturón de piel de becerro camel de Celine, con un precio de 410 euros, terminaba de rematar el look perfecto.

La mascarilla para completar el look

Pero el look de Tamara también tenía otro complemento (obligatorio) y que se lo vemos siempre desde que comenzó la pandemia: la mascarilla de Kausi, firma de la que tanto ella como su madre son declaradas fans. En esta ocasión ha optado por el modelo Red Poppy, con dos grandes amapolas estampadas en tono burdeos, que tiene un precio de 18 euros.

Aunque ella también se ha apuntado a la moda deportiva y también la hemos visto con leggigns y con calcetines blancos por encima como el resto las influencers, Tamara nos gusta más con esos estilismos impecables, atemporales y con un toque clásico, aunque siempre juveniles y actuales, que son los más inspiradores.

Y por eso hemos recurrido a Zara, el lugar donde encontramos las tendencias y también básicos para triunfar, y hemos versionado para ti el perfecto estilismo parisino de la marquesa de Griñón.