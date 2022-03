Puede que con la primavera recién estrenada hablar de botas no te parezca lo más adecuado. Sin embargo, estas son ¡LAS BOTAS! No son un modelo cualquiera, son el modelo que las danesas que más saben de moda no se han quitado en todo lo que llevamos de 2022. En España, Amelia Bono ya tiene las suyas.

Amelia Bono ya tiene las botas que arrasarán en primavera

Cuando Copenhague acogió la semana de la moda en la temporada pasada, los looks de entretiempo se calzaron con las botas de moda: de media caña, en verde neón y con efecto animal print. Están confeccionadas en piel de becerro, con acabado que imita la piel de cocodrilo y tacón fino de 8.5 centímetros de alto.

Se trataba del diseño que la experta en moda, estilista e influencer Emili Sindlev había hecho para la firma francesa Bettina Vermillon. Días después de su lanzamiento se convirtieron en las botas más virales de Instagram y las más deseadas por todas. El éxito de las mismas fue tal, que se han convertido en uno de los diseños con más estilo que hemos visto en mucho tiempo. La parte negativa es que su precio solo estaba al alcance de los bolsillos más privilegiados.

Sin embargo, Zara, que es el número uno a la hora sacar versión la versión barata de los artículos más deseados y exclusivos, no tardó en copiar las botas a un precio más asequible. En color azul turquesa, este modelo que responde al nombre de ‘Bota tacón piel estampado animal’ se venden a un precio de 129 euros. Un valor muy inferior a las originales (que ascienden a 590 euros). Y, ¿Qué famosa con estilo no ha tardado en hacerse ya con un par? Amelia Bono. La empresaria ha sacado a pasear las botas por las calles de Madrid. Aunque son de caña alta, y parecen invernales, su color azul suave la hacer perfecta para los meses de sol y saraos.

Un estilismo de 10, de pies a cabeza

Si quieres ideas de looks para lucir las botas del momento solo tienes que entrar en el Instagram de Amelia Bono, porque ha hecho una combinación ganadora con ellas. Lo ha llevado con un maxi jersey negro de cuello alto, shorts a juego, y un abrigo color topo largo.

Con este conjunto de altura, la hija de José Bono consigue dejarnos sin palabras una vez más. Y es que gracias a su personal visión de la moda es una de las famosas con un estilo impecable muy especial.