La gaditana está teniendo un verano complicado, ella misma ha admitido que está pasando uno de los veranos más duros de su vida, pero que está sacando fuerzas de donde no hay para seguir adelante. Aún así no pierde ni una pizca de su estilo tan personal y que ya ha conquistado a media España. A Ana María Aldón la hemos podido ver con un conjunto rebajadísimo de Zara que se está agotando por momentos y que tiene un corte y un diseño preciosos.

La diseñadora de moda ha elegido un conjunto de falda y blusa con un estampado de aires étnicos con adornos florales muy chic. La blusa tiene un escote en uve cruzado que realza mucho el pecho. Además, cuenta con una manga francesa que junto con el drapeado de la prenda juega con los volúmenes para crear una silueta muy original. El cierre frontal con cinturón y el volante del bajo hace que la cintura parezca mucho más estrecha. Lo mejor es que su precio rondaba los 40 euros y ahora la podemos encontrar, no por mucho tiempo, a 9,99 euros.

Ana María Aldón ha combinado su conjunto estampado con un tacón de tiras muy trendy

Hablemos de la falda, que tiene un corte midi ideal para las más bajitas y, como el estampado es idéntico al de la blusa, el conjunto parece una única prenda. Los colores neutros y sóbrios del estilismo hacen que encaje igual de bien en una cena más formal o en una cita distendida y casual.

La mujer de Ortega Cano sabe bien que las sandalias de tiras infinitas enrolladas en las pantorrillas son tendencia, por eso no ha podido resistirse a incluir unas en su outfit. El único elemento que desentonaba en su conjunto fue el bolso, un diseño tipo tote en color metalizado que no le hacía justicia al resto del look y que le quitaba unos cuantos puntos. Desliza para descubrir el conjunto de Ana María Aldón y date prisa para conseguirlo, solo quedan las últimas unidades.