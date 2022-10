A pesar de su apuesta por un look moderno, Victoria sigue fiel a su estilo más romántico y añade a su look un chaleco parecido a este. Con su modelo no lo hemos encontrado, hemos fichado uno parecido de ‘Hoss Intropia’, la firma de la que es embajadora. Tiene un corte recto, con cuello redondo y sin cierre. Su material de algodón está realzado con coloridos bordados que estructuran la prenda.