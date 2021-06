Son el complemento esencial y en verano no pierden nada de protagonismo. Al contrario, los bolsos se convierten en el centro del look. Estos modelos son los top de la temporada

Ya estamos disfrutando a tope de los primeros días del verano. Las más afortunadas incluso han preparado o están a punto de hacer la maleta de vacaciones, unos días de descanso que este 2021 vamos a pillar con más ganas que nunca. Pero con vacaciones a la vuelta de la esquina o todavía a la espera de unas semanas más trabajando, lo que todas hace tiempo que ya hemos hecho es el cambio de armario. Hemos recuperado muchas prendas de temporadas pasadas que vuelven cada verano y también hemos tenido en cuenta las tendencias del momento. ¿Y si hablamos de complementos? Los bolsos juegan un papel fundamental a la hora de crear el mejor look y también con ellos nos movemos entre los clásicos de todas los veranos y las tendencias del momento.

Todos los veranos tenemos claro que el capazo es el bolso por excelencia, ideal tanto para la playa como para tus looks de ciudad. La mejor prueba de que nunca pasará de moda la tenemos en la reina Letizia, que lo convierte en su complemento favorito todos los veranos durante sus vacaciones en Mallorca. Pero tampoco podemos perder de pista a los wayuu, los bolsos preferidos de las que adoran la tendencia boho-chic, como Tatiana Santo Domingo, que no se lo quita de encima ni para los looks más festivos. Unos modelos que se realizan con hilos de colores de algodón 100% natural en crochet o con ganchillo, tejidos a mano de una manera totalmente artesanal por las mujeres de la tribu wayuu del norte de Colombia.

Los bolsos con los que vas a triunfar este verano de 2021

Pero al margen de los clásicos modelos de todos los años, cada temporada las tendencias también dictan los bolsos que vamos a querer llevar. En este verano de 2021 si quieres estar a la última tienes que hacerte con uno de los bolsos de red que se han subido a todas las grandes pasarelas. Fueron creados originariamente para los pescadores, y hoy los vemos en el brazo de todas las expertas en moda. La firma francesa Longchamp tiene como bolso estrella para este verano el Le Pliage Filet en diferentes colores, pero también podemos encontrarlos en la mayoría de la marcas low cost.

El crochet es otro de los tejidos que este verano arrasa. Lo encontramos por todos lados en vestidos y en tops, pero también en bolsos. Puedes hacerte con uno en beige o nude, más discreto, que encaja perfectamente con los looks de calle, o decantarte por los multicolores que alegran cualquier estilismo y, además, son ideales para la playa.

Te hemos seleccionado los ocho bolsos que este verano son tu complemento 10 para cualquier look y en todo momento. Estés donde estés y sea el evento que sea, estamos seguras que alguno de estos bolsos se van a convertir en tu complemento más deseado.