La colaboradora de ‘Sálvame’ ha triunfado bailando en el plató con una maravillosa camisa con el que, sin duda, es el estampado más original del momento.

Después de un perfecto mes de agosto de vacaciones entre Canarias e Inglaterra, Belén Esteban volvía hace unas semanas a Sálvame para retomar su papel como colaboradora en las tardes de Telecinco. Su vuelta al plató era de una de las más esperadas, pues la madrileña es, sin duda, una de las trabajadoras más queridas del programa. Y en su regreso no ha defraudado. La tertuliana ha demostrado que sus días alejada de las cámaras le han servido para descansar y que ahora ha vuelto con más fuerza que nunca. Lo ha hecho dando sus opiniones más contundentes pero también regalándonos divertidísimos momento y luciendo sus estilismos más acertados. Y es que no hay más que ver el último look que llevó en el plató para darse cuenta. Un conjunto que destaca por presentar el estampado más original de la temporada.

Aunque el conjunto lo pudimos ver durante todo el programa del pasado miércoles, donde lo hemos podido analizar al detalle ha sido en un vídeo que María Patiño ha colgado en su cuenta de Instagram. Un divertido clip en el que la colaboradora aparecía cantando y bailando Dramas y Comedias, la canción de Fangoria, junto a David Valdeperas. En el vídeo, que no dura más de un minuto, Belén aparece gozando de la música con un sencillo conjunto que capta toda la atención gracias a una camisa abierta de estampado tie dye, sin duda, el print más original de los últimos meses.

Belén Estaban ya tiene el que, sin duda, es el estampado más original del momento

El tie dye tuvo su aparición estelar en el verano de 2020, justo cuando todas acabábamos de salir del confinamiento. Sin embargo, cuando verdaderamente se ha convertido en el estampado original más llevado por todas ha sido en estos últimos meses; cuando famosas de todos los estilos y orígenes han elegido prendas con este llamativo patrón para sus diseños. Belén Estaban, que no ha querido quedarse desfasada, utilizó una preciosa camisa abierta en tonos azules, rosas y blancos que combinó de la mejor forma con unos pantalones vaqueros de corte pitillo y una camiseta básica blanca. Un conjunto de diez que ahora puedes copiar.

Y es que, aunque desconocemos el origen de la camisa que eligió la creadora de Sabores de la Esteban, navegando por las distintas tiendas hemos encontrado algunas muy similares (e igualmente originales). El resto, la camiseta blanca y los jeans pitillo, estamos seguras de que ya están colgados en tu armario. ¿O nos equivocamos?