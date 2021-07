En estos días de numerosas bodas con invitadas vips, ha sido Belén Corsini quien ha llevado el look más sencillo y también el más favorecedor

Tras un año sin poder celebrarse debido a la pandemia, ahora estamos viviendo la temporada de las bodas. Son muchos los famosos que cada fin de semana se dan el ‘sí, quiero’ en distintos puntos de España, ante invitados del mundo social, empresarial y de la aristocracia. El pasado fina de semana la boda de Felipe Cortina y Amelia Millán reunió a una gran cantidad de rostros vips, entre los que destacaron la elegancia de Tamara Falcó y Marta Ortega. También en el enlace de Ymelda Bilbao de la Cierva y Borja Mesa-Jareño, en Sanlúcar de Barrameda, Mariló Montero nos sorprendió con su estilo boho. Pero fue en Comillas, en el enlace Inés Pérez Pla y Alberto Pablos, donde nos encontramos con otra de las invitadas mejor vestidas: Belén Corsini.

La condesa de Osorno es una de las mejores amigas de la novia y no quiso perderse la celebración. Con un estilo natural y sencillo, pero a la vez elegante y actual, muy similar al de su cuñada, Sofía Palazuelo, Belén Corsini eligió un look de invitada muy favorecedor y totalmente inspirador si tú también tienes alguna celebración pendiente a la vista. Al igual que para el bautizo de su sobrina Rosario, la hija de los duques de Huéscar, optó por un diseño de la firma Matelier Design y el resultado no ha podido gustarnos más.

Belén Corsini fiel a su estilo juvenil, sencillo y elegante

La nuera del duque de Alba llevó un conjunto formado por dos piezas de falda y blusa confeccionado en gasa estampada con motivos étnicos en tonos fucsias y rojos. La blusa es cruzada con volantes en el escote y lazada doble y la falta de tiro alto y corte midi, como ya hemos dicho firmado por Matelier Design, su marca favorita, que elige para las ocasiones más especiales, ya que además de lucirla para el bautizo de la hija de Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, también la llevó en su pedida de mano.

El conjunto, que es el modelo Sarabi, tiene un precio de 280 euros y sigue disponible en la web de la firma, aunque ya solo en la talla 40.

Belén completó el look con unas sencillas sandalias de pulsera con una solo tira en dorado de tacón ancho. Como joyas destacaban unos pendientes largos de hoja, perfectos para acompañar el colorido traje. También acertó plenamente con su look beauty. En su línea habitual, llevó un maquillaje muy natural y para su melena optó por un recogido bajo con raya al lado y ligero volumen en la parte de la coronilla, rematando un estilismo 10.

Y lo que todavía nos gusta más es que el look de Belén Corsini, a diferencia de otros que hemos visto estos días entre las invitadas vips, es que es tan fácil de copiar como de llevar en cualquier celebración.