Os traemos la mezcla de estampados que debéis utilizar a partir de los 50 para rejuvenecer todos vuestros looks. ¡Ficha nuestros tips de moda!

Las prendas con estampados llamativos, atrevidos y frescos siempre son objeto de deseo, pero pueden resultar un arma de doble filo si no sabes combinarlos correctamente. La ley del más es más hay que tomársela con cautela, especialmente con los estampados y a partir de los 50. Pero nosotras siempre miramos a las maestras y solo hay que fijarse un poco para descubrir autenticas lecciones de elegancia.

No hay que ir muy lejos, tan solo tenemos que seguir de cerca a nuestras influencers favoritas para descubrir qué trucos podemos adquirir para estar siempre perfectas. Este es el caso de Pilar De Arce que nos ha encantado con un precioso traje de dos piezas estampado que combina a la perfección. ¿Quieres saber cómo? sigue leyendo.

La clave es aprender a combinar las prendas con estampados para no que no resulten excesivos

El traje de dos piezas está compuesto por una chaqueta americana con un bonito estampado de corazones en naranja y negro, con cuello con solapa y ligeramente entallada que resalta la impresionante figura de la influencer. Abotonado con un solo botón el diseño tiene también bolsillos frontales. La parte inferior está compuesta por un pantalón recto del mismo estampado con un cierre de botón y cremallera.

Pero la lección definitiva de estilo es cómo combinar un look tan potente sin caer en el exceso. De nuevo Pilar Arce nos deja con la boca abierta combinando el traje con un jersey de cuello alto en tonos neutros y un precioso abrigo largo del mismo color. La creadora de contenido no solo juega con el equilibro de los colores creando ese contraste entre el estampado y el color neutro que resulta muy armónico sino que también juega con las texturas pasando de la viscosa del traje al tejido más pesado del abrigo. Una combinación que dota al look de movimiento y que funciona en conjunto o por separado.

Nosotras ya tenemos fichado este traje y además está rebajado durante estos días. De la firma 4atro Estaciones podemos hacernos con la americana Baro por 79,90 euros y el pantalón por 59,90 euros, un look de infarto exactamente igual que el de la influencer por 139,80 euros una inversión atemporal que sienta especialmente bien a las mujeres de más de 50.

Como complemento, unos stilletos, el zapato más versatil del mundo, del mismo color que el jersey. El abrigo combinaba con el calzado como si estuviera específicamente confeccionado para este estilismo.

Las prendas estampadas a partir de los 50 pueden ser una gran idea si sabes como llevarlas

La infuencer ha ido incluso más lejos y ha sumado dos tendencias más a su look para terminar de redondearlo y esos son los complementos. Unas gafas de sol XXL y unos pendiente de inspiración retro que nos apasionan. Con un maquillaje sencillo y en parte escondido por las gafas aporta un toque de color final con un labial de tono rojizo, el broche de oro para un outfit con el que soñar.

La moraleja es clara, sí, se puede vestir con estampados a partir de los 50 y seguir siendo fabulosa. El secreto es la compensación y un profundo sentido de la moda. Pero, si necesitas un poco de ayuda, siempre estarán nuestras influencers de confianza -y tus amigas de Semana- para traerte los looks más bonitos del momento para poder inspirarte. Con estampados o sin ellos, el secreto es sentirse bien con nuestra edad y seguir arriesgando para, ante todo, no dejar nunca de ser nosotras mismas.