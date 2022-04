Anabel Pantoja siempre intenta estar al día de la moda, y de nuevo nos lo ha vuelto a demostrar con un top estupendo para el buen tiempo y que ha encajado muy bien con el resto del look. ¿Lo mejor de todo? Que el estilo del top está dentro del saco de las últimas tendencias y para más inri, está de oferta.

A la sobrina de Isabel Pantoja la vida no le da tregua, pero ella le responde con mucha guasa, una sonrisa y un top súper sensual. No sabemos si a Anabel Pantoja le preocupan los rumores de la estrepitosa caída de la audiencia del programa ‘Sálvame’ para el que colabora normalmente, sus circunstancias familiares o sus problemas con el amor; pero la hemos podido ver en Sevilla junto a su grupo de amigos disfrutando de manera distendida.

Anabel luce sin complejos un crop top de tiras alrededor de la cintura

La mejor forma de desconectar de los problemas es entregarse a la música, que tan de cerca le toca a ella. De tal manera que durante su retiro ha estado de concierto con su ex compañera de programa Raquel Bollo y sus hijos Alma y Manuel Cortés.

El bien elegido outfit constaba de un top de manga larga con tiras alrededor de la cintura, de Mia&Lova y solo 16 euros, que combinó con unos pantalones negros de tiro alto y de corte recto que dejaban ver algo de pantorrilla.

Para hacer un poco más casual el look, la colaboradora de ‘Sálvame’ eligió unas deportivas negras que combinaban genial con el resto del outfit. También lo hubiera podido combinar con unos stilettos negros y hubiera seguido funcionando igual de bien. Un look de concierto no se entiende sin una buena chupa de cuero negro, y así decidió Anabel culminar su outfit, con una perfecto básica.

Los accesorios que eligió fueron cadenas largas con medallas doradas y pulseras y anillos en el mismo material.

El top de Anabel no es el más sencillo de llevar, pero con un pequeño truco te los solucionamos. Este tipo de prendas suelen moverse mucho por sus cintas ajustables, la mejor idea para colocarlo y que no se mueva es poner un clip o un imperdible por la cara interior del top para que no te pase lo que le ha sucedido a la colaboradora y no quede muy separada una parte del top con la otra.

Un look beauty muy acorde a su look

El pelo es uno de los puntos fuertes de Anabel por lo bien cuidado y la densidad que tiene, así que decidió dejarlo suelto sin más ornamentos. De maquillaje eligió una base ligera en el tono de su piel, un poco de rímel, eyeliner y un pintalabios rosa maquillaje muy natural.