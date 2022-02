Anabel Pantoja es una de las mejores abanderadas patrias de la moda curvy. Mujer osada donde las haya, la sobrina de Isabel Pantoja sabe siempre sacarse el máximo partido. Se atreve absolutamente con todo aunque, sobra decir que, lo clásico no va con ella. Tanto su personalidad como su forma de vestir es arrolladora y adora poner un toque sexy a todos sus looks. Analizamos la evolución de su inconfundible armario.

Los últimos años ha definido por completo su estilo. Poco queda de aquella joven Anabel que empezó a salir tímidamente en la prensa gracias a ser la sobrina de una de las grandes artistas de nuestro país. Hoy se ha forjado un nombre propio, no solo como colaboradora de ‘Sálvame’, también como una reconocida ‘influencer’. Su popularidad en las redes ha subido como la espuma superando incluso la de su tía. Actualmente cuenta con la apabullante cifra de 1,6 millones de seguidores en Instagram.

El estilo propio de Anabel Pantoja

Su estilo gusta, pero además se ha convertido en un referente para aquellas mujeres que presumen de curvas. Actualmente la vemos siempre ideal, bien sea para una cita ante la prensa o para una jornada de trabajo delante de los focos. No solo eso, tiene un street style totalmente inspirador y rompedor. Juvenil, fresco, cómodo y moderno. ¿Alguien da más?

Uno de los puntos fuertes de Anabel Pantoja, que acaba de anunciar su ruptura con Omar Sánchez, es su osadía. Si puede incluir un toque sugerente a su estilismo, por supuesto, que lo hace. Es habitual en ella verla con vertiginosos escotes, también con tops mostrando el ombligo y minifaldas. No hay tendencia que se le resista. Otra de sus principales bazas es que sabe mejor que nadie lo que le sienta bien. Acostumbra a imprimir en su vestimenta sus señas de identidad aunque no siempre fue así.

Un antes y un después

Si repasamos imágenes de hace una década percibimos que ha pulido por completo su forma de ver la moda. Antes apostaba por un look casual para el día a día y más anodino cuando tenía que cumplir con algún compromiso relevante. Entonces también se decantaba por una gama cromática potente, como lo hace ahora, pero no siempre acertaba. Actualmente está pendiente de todas las tendencias y nunca la veremos con un look aburrido. Eso es lo que más gusta de su ecléctico armario en el que hay cabido para todo tipo de prendas, una gran cantidad de estampados y un sinfín de estilos.

Podemos sorprendernos con una Anabel Pantoja en su versión ‘working girl’, muy elegante para una boda, sexy para una noche de fiesta o roquera para una tarde con amigos. Siempre fiel a sus raíces y su querida Sevilla, nada le sienta mejor que un diseño con estampado de lunares con el que hace un guiño a su tierra.