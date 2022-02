No pasa su mejor momento personal, pero su proyección como influencer no deja de crecer, de hecho, parece que uno de lo motivos de su separación de Omar Sánchez podría haber sido esta faceta profesional, donde se ha rodeado de nuevas amistades y con una vida mucho más glamurosa. Pero la sobrina de Isabel Pantoja tiene claro que en las redes sociales ha encontrado su profesión y no tiene intención de dar un paso atrás. Su naturalidad es una de sus grandes bazas y todo lo que se pone no tarda nada en agotarse. La última prueba del «efecto Anabel Pantoja» ha sido la camisa que ha estrenado en uno de los colores de la primavera y con un diseño de lo más favorecedor.

Anabel ya nos ha mostrado los primeros looks de la temporada. El cálido clima de Canarias y también el sol de estos días en Madrid, donde pasa varios días a la semana por trabajo, hacen que su armario ya esté dando la bienvenida a la estación más alegre y vibrante.

Anabel Pantoja consigue una combinación con mucho estilo: camisa vaporosa lila y vaqueros

Orgullosa de su cuerpo y de su curvas, a Anabel le encantan los modelazos que marcan su figura y, en los más casual, como en esta ocasión con pantalones vaqueros, siempre busca darle un punto muy sensual. Lo ha conseguido con su vaporosa blusa en lila, uno de los colores que más veremos esta primavera, con manga amplia rematada en puño y con una lazada en la cintura que dejaba ver un pronunciado escote y parte de la tripa.

Es un modelo de la firma Dadavi Fashion y tiene un precio de 14,99 euros, pero la mala noticia es que no aparece en la web de la marca, lo que nos lleva a pensar que esta agotadísima.

Muchas son las que han caído rendidas al diseño, aunque de momento no les queda más remedio que esperar a ver si después del «efecto Anabel» la vuelven a reponer.

Anabel ha combinado la blusa con unos culottes vaqueros altos de cintura y con el bajo deshilachado y unos salones nude destalonados. Un look todoterreno para salir directamente de la oficina al afterwork.

Nueva vida tras la separación

Solo cuatro meses después de su sonada boda, Anabel Pantoja y Omar Sánchez han puesto fin a su matrimonio. Aunque no vive su mejor momento personal, la influencer se ha volcado en su trabajo, que se ha convertido en su mejor bálsamo.

El deporte, sus tratamientos de belleza y sus looks ocupan parte de ese día a día con el que se ha abierto un hueco entre las grandes influencers de nuestro país que le está trayendo más alegrías que la televisión.