Una de las combinaciones de color más atemporal y que más funciona es el blanco y negro, no tendremos que estar pendientes de las tendencias de la temporada porque siempre está de moda. Hoy, Ana Milán nos ha deleitado con su último look black and white, que tiene como prenda central una súper falda bicolor preciosa que hemos querido copiarle. Ya sabemos de dónde es para que podáis haceros con ella, no os la quitaréis ni siquiera en verano, es muy versátil.

La actriz ha viajado a Barcelona y ha dejado atrás Madrid por unos días. Nada más pisar la Ciudad Condal, se ha dejado ver con un "lookazo" bicolor que nos ha dejado a cuadros, aunque la falda era de bordados arty. La prenda principal del look era una falda blanca midi, de tiro alto, con bordados en hilo negro que formaban dibujos fantasía. Este diseño es de la firma Coosy y tiene un precio de 140 euros en la web oficial de la marca. Sobre ella, se enfundó en un top negro de cuello perkins y manga larga súper ajustado. Un look muy bien compensado, pues el top ajustado contrarrestaba la holgura de la falda y creaba una silueta fantástica.

También te interesará Ana Milán ya tiene el abrigo más alegre que lucir en fiestas y hemos encontrado su versión low cost

Ana Milán ha combinado su falda bicolor con unos salones de punta

Las faldas midi se han convertido en la prenda más cool de momento, no dejaremos de verlas a lo largo de todo el 2023 y lo cierto es que sientan genial. Si tenéis alguna duda sobre qué modelo se llevará más, os contamos un secreto a voces, las faldas midi vaqueras con abertura están causando sensación. Podemos combinarlas con una gran variedad de zapatos, desde los típicos salones, pasando por botas cowboy, botines de estilo calcetín e incluso zapatillas. No obstante, la actriz se calzó con unos bonitos zapatos, también bicolor de tacón mediano y punta angulosa, la última moda.

¿Qué abrigo ponernos con una falda midi?

Este tipo de faldas nos pueden despistar a la hora de elegir un buen abrigo, pero lo cierto es que nos ofrecen muchas posibilidades. Desde el más clásico abrigo largo negro, hasta una gabardina clásica. Si os dais cuenta, los abrigos con cortes larguísimos son los más vistos en las últimas colecciones y pueden encajar muy bien con las faldas midi. Aunque todo depende del estilo con el que combinemos el look. Una chaqueta perfecto de cuero o polipiel puede darle un aire cañero, así como una chaqueta de estilo shearling –de borrego– o una blazer-abrigo de corte midi. En este caso, como la falda tiene bordados, lo mejor sería buscar un abrigo sobrio y con un color plano y uniforme, sin excesos y, ya que Ana ha elegido el blanco y el negro, seguir por el mismo camino.

Los accesorios dorados para este tipo de look pueden ser una de las mejores elecciones, pero, si queréis introducir un poco de color, podéis utilizar uno llamativo, que destaque sobre el fondo blanco y negro. Unos pendientes de resina, unos anillos de colores plus size o una chocker de pedrería sobre el jersey pueden funcionar muy bien. Un bolso de mano de estilo clutch o de estilo bandolera también puede completar este lookazo de Ana. No tengas miedo a jugar con los materiales y los acabados de tus accesorios.