Si buscas la gabardina perfecta para primavera, pero no quieres gastar mucho, atenta, aquí te enseñamos ocho low cost con las que triunfarás seguro.

Vestir con estilo no tiene por qué ser sinónimo de gastar mucho. Hay muchas alternativas low cost con las que puedes ir igual de estilosa (o incluso más) que con prendas de lujo. Solo tienes que saber elegir. Con nuestros consejos, puedes convertirte en la mejor vestida de la primavera sin que te duela el bolsillo. En este post te vamos a dar las claves para ello y te vamos a enseñar ocho gabardinas súper bonitas y originales por menos de 50 euros con las que triunfarás allá por donde pases. Hay para todos los gustos y estilos y estamos seguras de que alguna encajará con el tuyo. ¡Atenta!

Las gabardinas son la prenda de abrigo más top de la primavera. Se han convertido en un básico imprescindible que no puede faltar en nuestro armario de entretiempo, ya que su tejido es perfecto para esos días en los que no hace ni mucho frío ni mucho calor. Si quieres elevar tus looks de primavera a la máxima potencia, tienes que hacerte con una ya. ¿Quieres descubrir las que tenemos preparadas para ti? ¡Sigue leyendo!

Gabardinas low cost con las que triunfarás esta primavera

Las gabardinas (o trench) son de esas prendas clásicas que nunca pasan de moda. Es posible que ya tengas alguna en tu armario, pero si quieres renovarla o probar con un modelo nuevo, no puedes perderte las que te vamos a enseñar aquí. Hemos hecho una selección que seguro que te va a encantar.

Las hay en varios colores y formas. Comenzamos con una en azul marino, perfecta para combinar con prendas blancas o beige; una clásica y larga en color camel que no pueden faltar en cualquier vestidor; una verde militar, ideal para llevar con prendas negras o estampados boho; otra en un tono verde pastel que nos apasiona; una más cortita y en color camel perfecta para ir a la oficina; una en color rosa para las más atrevidas; otra en un tono azul grisáceo muy bonito y, por último, una cortita en un tono beige que nos parece súper original.

Todas son súper elegantes, estilosas y encima están genial de precio... ¿Qué más se puede pedir? Sigue bajando hasta nuestra galería para descubrirlas con detalle. ¡No te lo pierdas!