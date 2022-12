Paloma Cuevas lleva unos meses intensos en lo que se refiere a su actividad en las redes sociales. Después de haber denunciado que le habían usurpado la identidad de su cuenta en Instagram, la que fuera mujer de Enrique Ponce sigue sumando problemas en el mundo virtual. Y es que cuando pensaba que la cosa se había relajado y que una de los perfiles que más duros habían sido con ella lo había conseguido cerrar, esta tiene que lidiar ahora con una nueva cuenta.

Una nueva cuenta en Twitter ataca a Paloma Cuevas

«Volví! Para seguir sacando las caras falsas! @JavierCeriani al parecer #PalomasCuevas sigue con @LMXLM, después de tanto escándalo con Mollie, al parecer ella no deja ir a Luis Miguel», escribe esta usuaria junto a una imagen del Stories de Paloma Cuevas, en la que se ve su mesa, ya decorada de Navidad. A esta le cerraron la cuenta pero ha conseguido una nueva, donde quiere seguir haciendo lo mismo.

Volví ! Para seguir sacando las caras falsas !! @JavierCeriani al parecer #PalomasCuevas sigue con @LMXLM ,después de tanto escándalo con Mollie ,al parecer ella no deja ir a Luis Miguel pic.twitter.com/5YVvaMzGXc — Sacandocaretas (@Sacando31736700) December 3, 2022

Pero la cosa no se ha quedado ahí. Este perfil en Twitter ha querido aclarar cuál fue el problema de su desaparición. Y Paloma tuvo mucho que ver: «La señora diseñadora de alta moda hizo cerrar mi cuenta de Mickyfans donde había publicado el tweet en el cual ella se equivocó y escribió desde su cuenta atacando a la novia de Enrique Ponce y burlándose de Mercedes», reconoce dispuesta a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo antes, pero desde otra cuenta. No hay duda de que vuelve la peor pesadilla de Paloma Cuevas. ¿Cómo se lo habrá tomado ella?

La señora diseñadora de alta moda hizo cerrar mi cuenta de Mickyfans dónde había publicado el tweet en el cual ella se equivocó y escribió desde su cuenta atacando a la novia de Enrique Ponce y burlándose de Mercedes — Sacandocaretas (@Sacando31736700) December 3, 2022

Hay que recordar que hace unos meses se descubrió un mensaje que se atribuía a Paloma, ya que en él aparecía su imagen de perfil y su nombre oficial en Instagram. Lo llamativo no era solo su contenido, sino la persona que supuestamente habría escrito el mismo, pues en él hablaba de Ana Soria, Mercedes Villador (la expareja de Luis Miguel) e incluso desvelaba que Luis Miguel le había pedido matrimonio. Estaba escrito en tercera persona. No obstante, las pruebas que circulaban por la red bastaron para que Mercedes se dirigiera a la ex de Ponce: «Aunque borres tus comentarios, ya hay vídeos y fotos, ¿qué te vas a inventar ahora?».

A pesar de que Paloma Cuevas aseguró que le habían suplantado la identidad, Mercedes no terminó de creer su argumento. Así lo demostró en su cuenta de Instagram: «Cuenta verificada. Puedo atacar y burlarme en tercera persona, después borro asustada y después digo que me suplantaron y ya. Cuénteme otro chiste porque con este ya me duele la barriga de tanto reírme».

Luis Miguel y Paloma Cuevas siguen juntos: ¿habrá boda?

Todavía ni Luis Miguel ni Paloma Cuevas han aclarado cuál es su verdadera relación. Ni siquiera cuando los rumores de boda se multiplicaban hace algunos días. No quieren pronunciarse a pesar de que ella misma en este mensaje lo dejaba claro. En México se da por hecho que Paloma Cuevas y Luis Miguel pasarán por el altar, tanto es así que insisten en que la diseñadora ya tiene consigo el anillo de pedida. Fue precisamente este mensaje que presuntamente habría escrito Paloma Cuevas el que dio este bombazo, pero ¿habrá o no enlace? La respuesta a esta pregunta todavía no tiene respuesta.