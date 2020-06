Este martes 17 de junio Violeta Mangriñán vivió una situación surrealista. Después de hacerse la manicura y entrenar con su personal trainner recibió una llamada telefónica que le hizo entrar en pánico, pues, según revelaron tanto el portero de su urbanización como la socorrista de la piscina, había dos hombres desconocidos en la puerta de su casa. La habían esperado más de tres horas para supuestamente grabarla un reportaje e incluso llegaron a asegurar que la extronista les estaba esperando. Nada era cierto y esto le hizo entrar en un ataque de nervios que ella mismo confesó en sus redes sociales. La situación la desbordó y lo compartió con su casi su millón y medio de seguidores de Instagram. «No me atrevo a entrar a la urbanización porque me ha llamado el portero que está 24 horas en la garita diciéndome que ha habido un hombre mayor y un niño. Suena de película de miedo…Hasta que no llegue Fabio no subo porque tengo miedo. Han estado tres horas esperándome, les ha preguntado dónde vivo, han subido a la puerta de mi casa, han estado tres horas donde vueltas y han dicho que me iban a hacer un reportaje, pero no llevan cámara ni nada. Es una puta mentira», comenzaba diciendo la joven.

Violeta no alcanzaba a entender qué sucedía. ¿Por qué había dos hombres esperándola en su casa?, ¿quiénes eran? y ¿qué querían? Demasiadas preguntas sin respuesta, lo cual multiplicaba la incertidumbre y el miedo a partes iguales. «No me fío de entrar a mi casa por si es un puñetero psicópata que dicen que era un señor mayor con un niño de 15 años. No puedo entrar a mi casa porque tengo miedo de si es un puñetero loco (…) De película de terror», añadía en sus stories. Poco después le pedía a la socorrista de su residencia que explicara mirando a cámara qué versión habían dado estos dos hombres para esperar a la colaboradora de televisión durante tanto tiempo. «Que yo me había ido a hacer las uñas y que les había dicho que me esperaran aquí. No os podéis imaginar. Si algún día me pasa algo por favor que quede constancia aquí», dijo Violeta en su Instagram. Aunque seguía asustada, la indignación se había apoderado de ella.

Se reunió con el portero de su vivienda y tras pedirle visionar las imágenes, por fin, pudo ver los desconocidos, una imagen que compartió en sus redes sociales, aunque cubriéndoles el rostro. «Ya estoy en casa. Al final he subido con el portero hasta la puerta y haciendo videollamada con mi madre. El portero me ha enseñado las imágenes y ya veremos qué pasa con todo esto», espetó Violeta. «Se me han puesto los pelos como escarpias. Me sentía protegida por mis followers. Me parece de psicópata total (…) Cuando me han llamado el portero y la socorrista y me lo han dicho se me han puesto los pelos como escarpias. Estaba entrenando y Marta mi entrenadora me ha dicho que me acompañaba por si acaso», explicó presa de los nervios. Acudió en su coche y tuvo que hacer frente a uno de uno de los momentos aterradores de su vida.

Al no dar crédito a la situación que le había tocado vivir, Violeta dejó claro que todo lo sucedido no le cuadraba con su relevancia pública. «No me creo ni Cristiano Ronaldo ni Isabel Pantoja ni ninguna celebrity ni mucho menos. Precisamente por eso me parece megaloco que me pasen estas cosas, porque que le pase a una persona hiperconocida vale, aunque tampoco…Le han dejado hasta una nota al portero pero cuando he llamado me coge el teléfono una persona de Extremadura que no tiene ni idea de la película que le estamos contando», comentó en sus stories.

Violeta Mangriñán: «Siento impotencia y miedo»

Instantes antes compartió dos textos en los que explicaba cómo se había sentido de manera más reposada. «Hoy he tenido un día que hubiera preferido no levantarme de la calma y para colmo esto, 21:44 de la tarde y no puedo subir a mi casa porque dos lunáticos han estado dando vueltas tres horas en mi urbanización preguntando por mí, diciendo cosas de auténticos psicópatas a los trabajadores de mi urbanización, es que lo cuento y no sé si reír o llorar. Es surrealista, de película de miedo. Siento impotencia y miedo. ¿Algo más para completar el día de mierda?», escribió. «El mundo está loco y creo que no me merezco esto», comentó Violeta.

Todavía Violeta no ha revelado si finalmente denunciará los hechos con el fin de que la policía sea conocedora de la tarde que le ha tocado vivir. Violeta, por el momento, está más tranquila, eso sí, una vez el gran susto ha pasado.