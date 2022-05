El plan que han hecho Antonio Resines y la Infanta Cristina hace unas horas los han convertido en protagonistas del nuevo número de SEMANA. La hermana del Rey Felipe ha vuelto a Madrid, donde está recuperando poco a poco a sus amistades de toda las vida. Hace unos días disfrutaba de una fiesta con amigos, donde se reencontró con el actor y su mujer, Ana Pérez-Lorente.

Pero, ¿qué les une a Antonio Resines y a la Infanta Cristina? La portada de SEMANA ha sido de lo más sorprendente, ya que muchos desconocíamos la relación que tiene el actor con la expareja de Iñaki Urdangarin. Aunque no se han dejado ver nunca juntos, lo cierto es que tienen una relación desde hace años. Y es que la mujer de Antonio y la Infanta Cristina se conocen desde la infancia.

El hecho de que los hayamos visto juntos en un evento ha sido sorprendente, pero que responde a una amistad de hace años. Y es que Ana Pérez-Lorente y la Infanta Cristina fueron compañeras de clase. De esta amistad habló precisamente hace unos meses el propio actor, que también se lleva muy bien con la hermana del Rey.

Antonio Resines y la Infanta Cristina se conocen desde hace años

Al recibir la Medalla de las Bellas Artes de manos de los Reyes, Antonio Resines habló de lo pendientes que estuvieron Felipe y Letizia de su estado de salud cuando este tuvo que ingresar en el hospital por coronavirus. El actor comentó que su mujer se «whatsappeaba» con las Infantas, «que son amigas de mi mujer». No hay duda de que esta relación continúa siento increíble pese al paso del tiempo

Ahora que la Infanta Cristina empieza una nueva etapa en su vida, separada de Iñaki Urdangarin, esta se ha propuesto retomar su vida social en Madrid. SEMANA la ha sorprendido disfrutando de su círculo de amigos. En el interior de la revista, a la venta desde este miércoles en tu kiosco, podrás encontrar las imágenes de la Infanta Cristina y Antonio Resines, junto a la mujer del actor, que acudieron a la fiesta de cumpleaños en la casa de un matrimonio amigo.

Esconderse ya no es una opción para la hermana del Rey

Aprovechando su estancia en la capital española, la Infanta Cristina ha dado el paso de recuperar poco a poco su vida social. Lo hace feliz y libre. No hay nada como conectar con amigos para empezar esta nueva etapa sentimental con buen pie. Esconderse y evitar a la prensa ya no es una opción y cuando se deja ver, lo hace sonriente. Aunque salió de la casa con Antonio Resines y su mujer, la Infanta Cristina volvió al lugar en el que se aloja cuando viaja a la capital en un coche con conductor. No te pierdas las fotos exclusivas de Antonio Resines, su mujer y la Infanta Cristina saliendo de una fiesta con amigos en Madrid.

