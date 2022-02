Los Morancos lo han vuelto a hacer. El grupo de artistas han compartido un nuevo video parodiando la canción de Rigoberta Bandini, ‘Ay, mamá’, con la que se presentó al Benidorm Fest y por la que estuvo a punto de acudir a Eurovisión 2022. Además, este tema está sirviendo de banda sonora para las nuevas entregas de Rocío Carrasco en ‘Montealto: el regreso a la casa’. Telecinco apuesta por los nuevas artistas para ponerle música a sus nuevos proyectos. Sin embargo, Los Morancos han aprovechado que está canción está de rabiosa actualidad para parodiar este tema, que suena con fuerza en muchos hogares españoles.

Los Morancos han querido parodiar ‘Ay mamá’ para criticar la actual situación sanitaria, que tantos recortes ha sufrido a lo largo de los años. El colapso de los centros de salud, la no presencialidad de los médicos de familia, han provocado que César y Jorge Cadaval decidan hacer un nuevo vídeo que ya acumula más de 500.000 visualizaciones en su canal de Youtube. Si todavía no lo has visto, no te lo pierdas y ¡dale al play!

Vídeo: Youtube

Esta nueva parodia está logrando un gran éxito e incluso la propia Rigoberta Bandini ha querido pronunciarse al respecto: «Vivan los Momomomorancos«, escribía en su perfil de Twitter junto a este vídeo, lo que significa que está encantada con que su canción, que reivindica a la mujer, se convierte en una reivindicación también hacia la actual situación sanitaria. El videoclip comienza muy en la línea del original, imitando a Rigoberta Bandini, con el velo y las gafas de sol puestas, para después pasar a escenificar la denuncia social que hemos comentado anteriormente.