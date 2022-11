Tamara Falcó no para quieta desde que rompiese su relación y compromiso de boda con Íñigo Onieva. Mientras que él acaba de recuperar la sonrisa tras dos meses cabizbajo y con semblante serio, la marquesa de Griñón ha vuelto a poner tierra de por medio. Después de haber hecho paradas en Portugal y México y más recientemente a Qatar para ver a su hermano, Enrique Iglesias, en directo sobre el escenario, Tamara ahora ha puesto rumbo a Abu Dabi. De hecho, ya ha aterrizado en su destino, donde le aguarda un fiestón y es que una de las exclusivas invitadas a la elitista boda de su amiga Khali El Assir con Juanjo Franco, hijo de Francis Franco y María Suelves. Un enlace que tendrá lugar en la tarde de este martes.

En realidad, Khali El Assir y Juanjo Franco han viajado a Abu Dabi para celebrar su boda, aunque lo hacen ya como marido y mujer, pues ya han celebrado un enlace civil en España. El deseo de la pareja era celebrar por todo lo alto su unión matrimonial con sus familias y amigos como testigos de excepción y han entendido que los Emiratos Árabes iba a ser el mejor telón de fondo para el día más feliz de sus vidas. Tamara Falcó forma parte del exclusivo club de invitados que ha podido viajar hasta Abu Dabi para ser testigo de los festejos que la pareja tiene preparados para agasajar a sus seres queridos. Un nuevo evento que ayudará a la marquesa a aparcar por un momento su propio drama personal, mientras brinda por la felicidad de dos amigos más que se convierten en marido y mujer.

Tamara Falcó no lo ha dudado ni un momento a la hora de hacer las maletas y viajar a Abu Dabi, haciendo hueco en su apretada agenda profesional. Ha aparcado algunos compromisos laborales y ha hecho malabares para que esta boda no fuese contraprogramada con nada importante y al final podrá ser una de las invitadas que más atención acapara desde España. Y no solo por cuestiones de estilo por ver con qué diseño sorprende al mundo con un look de invitada perfecto, que suele clavarlos conquistando a los expertos en moda, sino también porque esto podría removerle algo en su interior.

A finales del mes de septiembre era ella la que feliz anunciaba su boda con Íñigo Onieva, pero horas después la felicidad se le desvaneció. La publicación de un vídeo de su novio besando a otra chica en un festival de música en Nevada, el Burning Man, no dejaba lugar a dudas de que había sido víctima de una infidelidad, pese a los intentos del joven empresario por negar la mayor y culpar a la prensa de tratar de arruinarle su compromiso. No hizo falta, Tamara Falcó sospechaba que algo pasaba y finalmente tomó la determinación de romper su relación, cancelar el compromiso y devolver el anillo de pedida. Ahora, al verse en una boda tan solo dos meses después de lo sucedido, puede que en su fuero interno las emociones se le amontonen. Habrá que esperar a que se celebre la boda este mismo martes para ver qué sucede y el look que ha elegido para tan importante evento.