Hace apenas unas horas conocíamos que Concha Velasco ha sufrido un revés de salud. La actriz, de 82 años, vive actualmente en una residencia de ancianos a las afueras de Madrid. El pasado lunes tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario debido a un susto. Por suerte, la veterana artista se encuentra fuera de peligro.

Concha Velasco «está mucho mejor» y sus familiares «están tranquilos», tal y como ha asegurado Carmen Borrego en ‘Sálvame’. La colaboradora se ha puesto en contacto con sus allegados y el mensaje que le han transmitido es tranquilizador. Asimismo, Manuel, su hijo, ha comentado cómo se encuentra su madre en ‘¡Hola!’. El guionista y escritor asegura que «está todo bien, todo controlado» y que la intérprete «está en las mejores manos posibles”.

Concha Velasco sufrió un revés de salud en la residencia donde vive en la actualidad

Lo cierto es que poco después de que se conociera su percance de salud, Saúl Ortiz detallaba en el diario ’20 minutos’ que todo estaba bajo control: «Ahora se encuentra mucho mejor porque reaccionaron a tiempo y pudieron coordinar con sus médicos del hospital Puerta de Hierro todo lo relacionado con sus dolencias».

Concha Velasco lleva meses alejada de los escenarios. En la actualidad vive en una residencia de ancianos, el Orpea Punta Galea, en la localidad madrileña de Las Rozas. Poco después de anunciar su retirada de los teatros, sus hijos decidieron que lo mejor para ella era que viviera en una exclusiva residencia en el centro de Madrid, la residencia Santa Matilde. Allí estaba cómoda y recibía con frecuencia la visita de amigos y familiares, pero semanas después sus vástagos optaron por un lugar más alejado de la capital, con espacios verdes en los que pudiera disfrutar de paseos al aire libre, ajena a las miradas indiscretas.

Concha Velasco se despidió de los escenarios en septiembre de 2021

Cabe recordar que el estado de salud de Concha Velasco es especialmente delicado desde hace un año. Ya el pasado mes de marzo, su hijo Manuel explicó que su madre necesitaba de cuidados específicos que ni él ni su hermano Paco podían ofrecerle debido a sus respectivos trabajos y obligaciones. “Nosotros no somos profesionales y para nosotros estaba siendo muy complicado«, decía. «Ella necesita ayuda las 24 horas del día y no queríamos que estuviese sola.

Concha Velasco dijo adiós a su dilatada carrera como actriz el 21 de septiembre de 2021. «Gracias por estos aplausos tan cariñosos. Hoy ha sido la última representación que voy a hacer en el teatro. Mis hijos quieren que deje de trabajar en el teatro, sobre todo que no haga giras, así que será la última vez que me vean«, dijo subida en el escenario del Teatro Calderón de Valladolid, su ciudad natal. Allí había representado la obra ‘La habitación de María’, escrita por Manuel Velasco y dirigida por José Carlos Plaza. Emocionada, recordaba unas palabras de Santa Teresa: «Lee y conducirás, no leas y serás conducido. Que sean ustedes muy felices y hasta siempre«.