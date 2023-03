Terelu Campos, sobre su cáncer: "Le dije a mi oncólogo que no quería dejar la medicación porque me da miedo"

Terelu Campos se ha visto con fuerzas en 'Sálvame' para confesar cómo ha sido todo el proceso que ha experimentado desde que sufriera cáncer. Hace unos días recibía el reconocimiento de los 'Premios Fearless 2023' por dar visibilidad a la enfermedad y ha encontrado en el plató de Telecinco el lugar perfecto para agradecerlo. Se siente llena de orgullo de que, además, haya sido su hija, Alejandra Rubio, quien se lo entregara. Todo esto le ha traído recuerdos de todo lo que ha pasado. Las dudas se han hecho presentes durante estos años y así se lo hacía saber a su oncólogo cuando acudía a las revisiones estipuladas. Confesaba que "le he dicho que no quería dejar la medicación porque me da miedo".

Ahoraya son once años los que lleva con el tratamiento y asume que "el ser humano se acostumbra a todo". No deja ni mucho menos de lado la realización de todas estas pruebas periódicas, incluidos estudios genéticos, como explica, para su tranquilidad y la de su hija. Utilizó su discurso para recordar lo importante que es la investigación y la detección temprana. Intentar, de alguna manera, que se reduzca la mortalidad y permita continuar con la vida. Exponía su propio caso y cómo siente que, a pesar de que en julio de este año se cumplirán cinco años desde que le diagnosticaran su segundo cáncer, "todavía estoy en el proceso".

Esta fecha tan señalada "me alegra y me asusta a la vez por las circunstancias de haber pasado uno y al año otro...". Fueron momentos donde se encontró ante decisiones que cambiarían su vida para siempre. "Tomé una decisión muy radical y trascendental, una doble mastectomía. Ha conllevado algunas dificultades en mi vida diaria, que está menos normalizada que hace cinco años", explicaba. Es en el terreno personal donde más entiende que ha llegado a afectar esta operación: "Ha sido un antes y un después. Es una realidad que asumes pero tiene un poso de tristeza".

Terelu Campos y el apoyo constante de su familia

Por todo lo que Terelu Campos ha vivido no ha podido evitar, desde la plataforma que le ofrece 'Sálvame', hacer una petición directa a las altas esferas. No puede seguir obviándose la necesidad de más fondos que se destinen a la investigación y intentar combatirla desde la raíz. Muy directa, miraba a la cámara para exponer que "debemos de tener un transporte decente y carreteras seguras, pero si no cuidamos la sanidad ni invertimos...". Sentenciaba teniendo claro que esto va más allá, "a mí me parece perfecto que haya una autovía de la hostia pero si estoy muerta para qué me sirve". Junto a ella siempre esta su familia al completo y sus amigos.

Son solo palabras de agradecimiento lo que tiene para todos, como las que le ha dedicado a Alejandra Rubio, su hija, en su última publicación: "Tú eres mi heroína, te enfrentaste a mi primer cáncer con tan solo 11 años. Fuiste mi motor para luchar por seguir viviendo porque te necesitaba y yo también a ti. Te quiero infinito y más allá". Están muy unidos todos y siempre con María Teresa Campos, su madre, como uno de los pilares fundamentales para todos. Con ella la relación es demasiado cercana y ahora aún más pues está pendiente de que la comunicadora se encuentre bien. Hace unos meses confesaba muy emocionada que, aunque "no quiere ver a nadie" después de la traición que sufrieron ellas siempre están allí. Narraba entonces que “tenemos unas circunstancias de vida muy tristes y en esas circunstancias Gustavo es una persona absolutamente necesaria", comentaba la presentadora.