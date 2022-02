Este viernes, Rocío Carrasco se enfrentaba a su noche más difícil al hacer frente a todas y cada una de las declaraciones que se habían vertido sobre ella y su marido, Fidel Albiac, en la última semana y contestaba así a su hija, Rocío Flores, y a su hermana, Gloria Camila Ortega. En medio de todo esto, la empresaria protagonizó un fuerte encontronazo con su tío José Antonio después de que este llamara en directo para decir de manera pública que ponía en duda la agresión de la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. Este sábado, Terelu Campos se ha llevado las manos a la cabeza a la hora de valorar las palabras del marido de Gloria Mohedano y no ha dudado en defender a su amiga.

«Me cuenta que se ha peleado con su hija y que le ha pegado y la ha tirado al suelo. Intento conocer la otra versión. Además, si analizo todo lo que se cuenta… a mí me extraña que una pelea… ¿de pronto empieza a pegarte? No cuenta la verdad. No nos la creemos ninguno, conocemos las dos versiones, vosotros no la conocéis«, decía José Antonio en su llamada en directo a ‘Montealto’ este viernes ante la cara desencajada de todos los allí presentes. Ante esto, este sábado, Terelu Campos ha asegurado en ‘Viva la vida’ que le dio «vergüenza» escuchar al marido de Gloria Mohedano y volvía a insistir en que no entendía cómo se podía poner en duda una sentencia que estaba aprobada por un Tribunal.

«Cuestionar algo de esa índole, de esa gravedad, en su momento y ahora también, con ese desprecio absoluto, pero no a una sobrina, a un ser humano. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza!», aseguraba la hija de María Teresa Campos con cara de indignación y llevándose las manos a la cabeza. Tras esto, la colaboradora aseveraba: «Si estuviera Rocío Jurado no tendrían cojones de hacerlo».

Tras esto, Diego Arrabal tomaba la palabra y daba la cara por la familia Mohedano y contestaba a su compañera provocando que esta abandonara el plató: «A lo mejor se le caería la cara de vergüenza de ver como su hija trata a su nieta». Sin dar crédito a sus palabras, Emma García intentaba intermediar y dejaba claro que no se podía poner en duda los hechos que se habían probado mediante una sentencia. «No se trata de tener diferentes opiniones, se trata de un hecho probado. De una sentencia. Podemos decir cómo habríamos actuado, pero cuando hay una sentencia, no lo cuestionemos y lo llevemos a la opinión de cada uno«, decía de manera seria la presentadora.

José Ortega Cano se aleja de José Antonio, pero habla del comportamiento «irregular» de Rocío Carrasco

José Ortega Cano intervenía en directo en ‘Viva la vida’ y se desligaba de las declaraciones que vertía José Antonio este viernes en ‘Montealto’. En concreto, el diestro aseguraba que el marido de Gloria Mohedano no era el portavoz de la familia y dejaba claro que no estaba de acuerdo con lo que dijo. «Fue muy desacertado, muy irregular, no captó las preguntas que estaban haciendo«, comentaba.

Sin embargo, en un momento dado, José Ortega Cano volvió a arremeter contra la hija de la que fuera su primera mujer, Rocío Jurado. «Yo la he defendido mucho porque ella se ha optado desde muy niña muy irregularmente. He tenido que intervenir porque yo, de alguna manera, era el hombre de la casa. La defendí de Antonio David», aseguraba. Tras escuchar estas palabras, Terelu Campos tomaba la palabras y le echaba en cara no entender el cambio de postura que había tomado en los últimos años dando ahora la cara por el excolaborador de ‘Sálvame’.

El diestro ha confirmado que volver a remover viejas rencillas está siendo doloroso para él. «Son cosas que no van a favor de nadie. Somos familia, una familia larga que ha vivido una vida muy bonita. Ahora no sé por qué la vida tiene que cambiar de esta manera. Es muy duro y complicado», ha afirmado. También ha insistido en que se trata de un asunto que está en manos de sus abogados y que en breve, quizás, podamos contar con otra versión de los hechos.