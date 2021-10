La hija de María Teresa Campos ha salido en defensa de la colaboradora de ‘Sálvame’ y ha reconocido que no entiende la relación del diestro con su hija mayor.

Julia Janeiro se ha sometido a su primera intervención estética, tal y como publicaba en exclusiva el pasado miércoles SEMANA. Una operación pagada por Jesulín de Ubrique y desataba la polémica después de que Belén Esteban denunciara en ‘Sálvame’ las diferencias que hacía el diestro con sus hijos en cuanto a gastos se refiere. Ante esto, Terelu Campos ha salido en defensa de Andrea Janeiro en ‘Viva la vida’ y le ha lanzado un duro reproche al marido de María José Campanario por el distanciamiento que tienen padre e hija.

Terelu Campos no entiende que Jesulín de Ubrique no vea a su hija mayor y por ello hace hincapié que no hay nada ni nadie que pueda justificar el comportamiento que ha tenido el diestro en los últimos años. «A mí nadie en la vida me impide ver a mi hija o a mi hijo en el siglo XXI. No hay motivo en el mundo que a mí me separe de mi hijo o de mi hija si yo quiero verlo. Yo puedo no ver al padre o madre de mi hija, a la familia. Ahora… Impedir ver a mi hijo no me lo impide nadie», comentaba la hija de María Teresa Campos.

Tras esto, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha insistido en que «Jesús no ha visto a su hija mayor porque no le ha dado la gana«. Unas palabras con las que quería mostrar su firme apoyo a Belen Esteban después de la reacción que tuvo la de Paracuellos el pasado miércoles. Por su parte, Alejandra Rubio ha querido romper una lanza a favor de su amiga, Andrea Janeiro, y no ha podido evitar hablar a las mil maravillas de la joven. «Teniendo a la madre que tiene, no necesita nada más. Me da mucha pena. Jesulín no sabe la hija que tiene y lo que se ha perdido. Es una niña muy buena y muy educada», comentaba la joven.

Terelu Campos pone en duda a Kiko Rivera

Este mismo sábado, Terelu Campos también ha querido dar su opinión sobre la reacción de Chabelita Pantoja al último movimiento de Kiko Rivera con el que pone fin a su guerra con Isabel Pantoja. En concreto, la concursante de ‘MasterChef Celebrity’ se lleva las manos a la cabeza y reconoce que no entiende la postura del DJ y sus últimas declaraciones. «¿Se ha muerto tu abuela y habláis de la demanda de Agustín? No me casa para nada… Sales de Cantora sin darle el pésame a tu tío después de haber hablado con tu madre (de la demanda), lo normal es darle el pésame a tu tío», reflexiona la hija de María Teresa Campos.

De la misma forma, Alejandro Albalá, también presente en plató, admitía que no había reconocido a Chabelita Pantoja en su última intervención en ‘El programa de Ana Rosa’ y no dudaba en aplaudir el valiente gesto que había tenido a la hora de plantarle cara, por fin, a su hermano. «Por mucho respeto que le tenga, hay cierto límites», comentaba el joven.