María Teresa Campos acudió como invitada al programa de Youtube de Isabel Gemio con una actitud que muchos espectadores han criticado.

Aunque todo apuntaba a que sería una charla entre amigas, pues María Teresa Campos aceptó la propuesta de Isabel Gemio, el encuentro entre ambas fue cuanto menos tenso. Se produjo días después de que la que fuera presentadora de ‘Sorpresa, sorpresa’ acudiera a ‘Enredadas en la Red’, canal de Youtube de María Teresa. Allí, Isabel Gemio, invitó a la malagueña a participar en su canal, ‘Charlas con alma’, un guante que ella quiso recoger y tras al que acudió a su programa. A pesar de que en un principio ella tenía en mente que solo hablarían de asuntos profesionales, finalmente se tocaron otros que tensaron a la matriarca de las Campos hasta tal punto que tuvo varias respuestas cortantes con Gemio. Si bien han desmentido que entre ellas exista algún enfrentamiento, las respuestas de María Teresa, según algunos usuarios, denotaban que no estaba en una zona de confort. Al menos, eso parecía.

Después de preguntarle por Bigote Arrocet y otros asuntos como su paso por ‘Qué tiempo tan feliz’, Isabel Gemio le dijo que «estaba muy cuidadosa a la hora de hablar», un encorsetamiento que llamaba su atención. «Yo no le doy un titular a nadie si puedo evitarlo. Si no quieres eso, no te pones al pie de los caballos. Si te doy un titular es porque quiero. No has conseguido meterme, yo no me voy a meter. Y, además, ya es larga la entrevista. ¡Ya llevamos una hora!», dijo María Teresa. Palabras que en cierto modo hicieron recordar a parte de la audiencia al tenso cara a cara que hace algunas semanas se produjo entre ella y Jorge Javier Vázquez.

Tras estas declaraciones Isabel Gemio preguntó a María Teresa si sentía temor ante ciertos titulares. «Yo no colaboro ni dejo de colaborar. Yo no vengo aquí a decir que estoy dolida con nada, yo paso. Bueno, por favor, termina el tema ya. De verdad te lo digo, estoy cansada ya. No vengo a una terapia, he venido a una entrevista», dijo muy molesta. Su actitud durante su encuentro no ha tenido buena acogida por todos y es que muchos consideran que María Teresa se encontraba a la defensiva, una postura que su entorno ha negado a ‘Jaleos’, donde han explicado la intrahistoria de una entrevista que ha dado mucho que hablar tras su emisión en Youtube.

María Teresa niega que exista un problema entre ellas

Ni mucho menos existe mala relación entre Isabel y María Teresa y su comportamiento no se debió a ninguna tensión ni aspereza que tuvieran que limar. «La quiere mucho y entiende cuál es su postura como entrevistadora (…) Después hablaron y quedó todo solucionado», ha dicho alguien de su círculo al citado medio.