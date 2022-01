Tamara Gorro lleva varios meses confesando que no se encuentra bien y que se encuentra en plena lucha con unos demonios personales a los cuales puso nombre bajo el término “salud mental”. Unas circunstancias que han hecho mella en su matrimonio con Ezequiel Garay, del que acaba de anunciar su separación a través de un vídeo en el que mostraba con dolor lo difícil que ha sido para ambos tomar esta decisión, pero la necesidad de tomarse este tiempo para no perder el amor que aún atesoran. Ahora, dos días después, la influencer regresa a las redes sociales para confesar cómo se encuentra tras el revuelo que ha generado la noticia de su ruptura y cómo se enfrenta a la recta final de su Navidad más complicada.

Aunque tanto Tamara Gorro como Ezequiel Garay han querido dejar claro que su separación no es una decisión definitiva, sino más bien un tiempo de respiro, lo cierto es que el hecho de hacerlo público es entendido ya por todos como una decisión en firme. Más teniendo en cuenta que ambos han levantado un imperio económico en torno a su matrimonio, el cual se consideraba estable hasta que este lunes la influencer sorprendía a propios y extraños con el anuncio del final de la convivencia con el exfutbolista, que recientemente ha colgado las botas para emprender otros negocios alejado de los terrenos de juego.

Tamara Gorro no puede disimular que no está pasando por un buen momento personal y la tristeza es evidente en su rostro. También en su nuevo vídeo publicado en las redes sociales, a las que regresa, aunque “necesitaría más tiempo de descanso, pero no me lo voy a permitir”, confiesa. No esconde que tanto ella como Ezequiel Garay “no estamos en nuestro mejor momento anímico”, aunque de todo esto quiere subrayar que “lo más importante es que estamos unidos” y siguen formando una familia, aunque ahora hayan decidido separar sus caminos y velar por sus hijos formando equipo, aunque ya no como matrimonio. Prueba de esta determinación de terminar su romance de la mejor forma posible, manteniendo el respeto y atesorando el cariño de estos 12 años de amor, fue el mensaje que Tamara Gorro le hizo llegar a Lydia Lozano en pleno directo de ‘Sálvame’. “Cariño, por favor, cuidad a Ezequiel, que es un hombre extraordinario”, decía la influencer en boca de la periodista.

Han sido dos días muy intensos en los que el pasado de Tamara Gorro ha regresado a la luz, aunque ciertamente se ha ganado el cariño de los medios y se les ha tratado muy bien tras anunciar su separación. Tanto, que incluso ella ha querido dar las gracias por el respeto con el que se ha tratado la noticia y las muestras de cariño recibida por sus seguidores en tan complicados momentos: “No puedo daros las gracias, porque es una palabra insuficiente para transmitir todo lo que siento. Compañeros que jamás imaginaría. Gracias a los medios por tratar el tema de forma natural”.

Vídeo: Instagram

Este miércoles, dos días después de anunciar su ruptura, Tamara Gorro regresa a las redes sociales para acercar su estado a sus seguidores. Lo hace en la víspera a la noche de los Reyes Magos, “un día mágico para todos”, como ella misma reconoce y que se celebrará pensando exclusivamente en que sus hijos disfruten de la magia del día y de la compañía de sus papás: “Hoy vienen los Reyes Magos, es una noche mágica. Nosotros nos vamos con Antonio y Shaila a ver la cabalgata, a potenciar ese día de magia. Y bueno, que disfrutéis muchísimo”, se despide Tamara Gorro, visiblemente afectada por los últimos acontecimientos, pero mostrando que es fuerte y que puede mirar al futuro con esperanza, aunque ahora se atisbe algo complicado e incierto.